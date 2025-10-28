Губернатор Тюменской области прокомментировал введение турналога

На прямой линии губернатор Тюменской области Александр Моор ответил на вопрос о введении туристического налога, который начнет действовать с 1 января 2026 года. Куда будут направлены средства со сбора и будет ли оказана финансовая поддержка компаниям развивающих туризм, читайте в «ФедералПресс»:

«В Тюменской области ввели туристический налог. На что он пойдет? Хороший вопрос. Действительно, мы приняли решение ввести туристический налог. У нас налоги, которые поступают в доход бюджетов, не привязаны к целевому использованию муниципалитетов, которые активно развивают туризм. Это, безусловно, Тюмень и Тобольск. Появится возможность, в том числе оказывать поддержку компаниям, которые занимаются привлечением туристов и развитием туризма.

Помимо различных грантов и иных форм муниципальной поддержки, мы исходим из того, что это не просто деньги, которые мы потратим куда-то, а в том числе на дальнейшее развитие туризма в нашем регионе и в наших муниципалитетах. Но это еще не введено, это только с 1 января 2026 года. Мы всегда рады нашим гостям, которые приезжают в наш регион».