Погулять и пощекотать нервы: 11 мистических мест Москвы

Некоторые уголки Москвы окутаны атмосферой мистики. В этих местах человек чувствует себя неуютно и даже тревожно. Рассказываем о самых загадочных местах столицы и делимся их тайнами.

Мнение историка о городских легендах

Равиль Сафиулин, историк, писатель, журналист:

«Городские легенды всегда были популярны в урбанизированном обществе. Они составляют немалую часть нашей духовной и культурной жизни. Городские легенды – это продукт человеческого воображения. В каждой истории чувствуется вызов окружающей рутине, завуалированный протест против серой, обыденной жизни, которую порой нужно разбавить небольшим и ярким событием».

Мистическая составляющая придаёт историческим событиям, предметам и объектам привлекательность. И, конечно, притягивает больше внимания. Городская легенда не опирается на исторические факты, на действия конкретных личностей. Её корни кроются в народном фольклоре: в преданиях, сказках, верованиях и обычаях. Любая городская легенда – это миф с современными чертами.

11 мистических мест Москвы

Московский Кремль

Он до сих пор шокирует удивительными находками. Например, в 60-х годах прошлого столетия при строительстве были обнаружены три подземных прохода, построенных ещё в XVI веке.

Среди учёных не стихают споры по поводу исчезновения библиотеки Ивана Грозного. Есть исторические документы, свидетельствующие о том, что по описи значилось 800 томов. По одной из версий, бесценные книги пропали во времена Смуты, по другой – сгорели в пожаре. Некоторые историки предполагают, что царская библиотека надёжно спрятана в каком-нибудь кремлёвском подземелье.

Особый интерес вызывает место на входе на Красную площадь, обладающее колдовской притягательностью. Его называют «нулевым километром» – точкой того самого места, где в прошлом начала строиться столица. Обозначенный бронзовым знаком, он имеет необыкновенное свойство. Если верить слухам, здесь можно загадать любое желание, и оно обязательно исполнится.

Дом Берии на Малой Никитской

Он находится на углу Малой Никитской и Вспольного переулка. В былые времена этот дом местные жители обходили стороной.

В особенности страшились этого места юные красивые девушки. По легенде, Берия был очень охоч до прекрасного пола, и его помощники ради угоды грозному начальству крали их с улиц. Говорили, что по ночам рядом с особняком слышны рокот мотора чёрного лимузина, хлопанье дверей и жаркий диалог двух мужчин, в котором невозможно разобрать слова. Причём этот звуковой фантом якобы слышен каждую ночь.

Сильно не повезло посольству Туниса, обосновавшемуся в стенах особняка. По слухам, иногда дипломаты жалуются на некоторые неудобства: дескать, призрак неугомонного Лаврентия Берии шастает по комнатам и портит документы.

Кузнецкий мост

Есть легенда о безумной и страстной любви между французской манекенщицей Жужу и российским фабрикантом-миллионером Саввой Морозовым. Когда он уехал за границу, девушка с нетерпением ждала его возвращения.

Однажды, проезжая в пролётке через Кузнецкий мост, она услышала крик мальчишки-газетчика: «Последние новости! Савва Морозов покончил жизнь самоубийством в Каннах!» Жужу в полном смятении выскочила из экипажа, чтобы купить газету, и угодила под тяжёлые колеса другой кареты. Хрупкая красавица погибла мгновенно. Так получилось, что два любящих друг друга человека умерли в одно и то же время.

Трагическая история со временем приобрела мистические формы. По легенде, ночью в московской подворотне был задушен женским чулком (предположительно, принадлежавшим Жужу) тот самый мальчишка-газетчик. Такая же участь постигла и трёх журналистов, работавших в злополучной газете, одной из первых опубликовавшей дурную весть.

Поговаривали, что на Кузнецком мосту по майским вечерам появлялся призрак Жужу, красавицы в белом платье, которая преследовала тех, кто причинил ей зло.

Тверская улица

Легенда гласит, что на Тверской улице два раза в месяц, обязательно в нечётные даты, появляется чёрный призрачный кот огромных размеров. Степенно гуляющее животное переходит дорогу, а затем исчезает в стене, прошивая её огромным телом.

Тверской кот даже занесён в Международный справочник по привидениям. Ходят слухи, что именно он был выбран прообразом знаменитого Бегемота – персонажа романа Булгакова «Мастер и Маргарита».

Говорят, что чёрный кот-призрак не злой и не приносит людям неприятности. Правда, при нечаянной встрече с ним, когда он насквозь пройдёт через вас, можно получить обморок. Зато впечатлений останется на всю оставшуюся жизнь.

Голосов овраг

Расположен в музее-заповеднике «Коломенское». Этот уголок райской тишины и живописной природы просто обожают поклонники мистики и эзотерики. В Голосовом овраге всё пропитано духом прошлого, атмосферой произошедших некогда странных событий, которые не поддаются объяснению.

Порой кажется, что здесь остановилось время и навсегда потерян счёт дням, месяцам, годам. Немудрено поверить в историю двухвековой давности. По легенде, двое крестьян, возвращаясь ночью домой, решили срезать путь. Местность была им знакома, поэтому они решили сократить дорогу и спустились в Голосов овраг.

В поднявшемся густом тумане крестьяне заблудились. Вскоре (как им казалось) они нашли дорогу. Каково же было изумление родных, когда путники добрались до своих домов. Оказывается, согласно легенде, крестьяне блуждали по оврагу целых 20 лет! Кстати, в Голосовом овраге течёт ручей, который не замерзает даже в лютые морозы.

Патриаршие пруды

Несмотря на своё название, это место и по сей день считается мистическим. Одно время на слуху у местных жителей была история пары влюблённых, которая случилась на пруду. Если верить легендам, тогда парня едва не затянула на дно неведомая колдовская сила. Очнулся он уже на берегу и не обнаружил рядом возлюбленной. Она бесследно исчезла, и долгие поиски пропавшей девушки так и не увенчались успехом.

В древности здесь была болотистая местность. Болото язычники прозвали Козьим. Местные жители разводили коз и ни при каких обстоятельствах не подходили к единственному на болоте ручью Черторый. Язычники считали, что именно по его истоку проходит граница, разделяющая царства мёртвых и живых.

Попытки засыпать ручей в наши дни закончились неудачно: он пробился даже в подземном коллекторе.

Иоанно-Предтеченский монастырь

Он находится на Ивановской горке. Известно, что в прошлом в стенах женского монастыря, в узких кельях томились даже царские особы. Однако мрачную славу ему принесла Дарья Салтыкова, которую в народе звали Салтычихой и Людоедкой.

Привлекательная и умная женщина, но совершенно безграмотная, не бравшая никогда в руки книгу, обожала встречать в своём огромном доме просвещённое московское дворянство: литераторов, военных и философов. Гости обожали эти вечера, восхищались радушием хозяйки, её тонким обхождением.

Ни у кого не возникало даже малейшего подозрения, что на самом деле за благочинностью Салтыковой скрывалась тёмная натура. К примеру, за день до приезда гостей она могла забить поленом насмерть крепостного мальчика, а затем калёным утюгом пройтись по лицу служанки.

Салтычиха собственными руками загубила около сотни человеческих жизней. Когда злодеяния помещицы вскрылись, ей грозила смертная казнь. Царица смилостивилась, и Дарью Салтыкову сослали в монастырь, где она прожила в крохотной темнице 33 года.

По легенде, после её смерти стали происходить жуткие события. По ночам на Ивановской горке появлялся призрак старухи в чёрных лохмотьях и кандалах. Говорили, что человека, который случайно её встретил, ждали несчастья.

Храм Всех Святых на Кулишах

Он был построен в XIV веке в честь победы на Куликовском поле. Гораздо позже, к осени 1666 года, совершили очередную реконструкцию храма. Строители предварительно обновили склеп, а останки перенесли в другое место.

По легендам, ближе к зиме в храме стало твориться непонятное. Сторож даже оставил соответствующую запись в церковной книге. Он утверждал, что в тёмных помещениях появилось странное свечение. Во всём храме раздавались таинственные звуки.

Больше всех были напуганы происходящим обитательницы местной богадельни. Женщины рассказывали о летающей по ночам посуде и прочей утвари. К тому же чувствовалось присутствие некой тёмной силы, которая не давала им ни покоя, ни сна.

Вести о чертовщине в храме дошли до царя Алексея Михайловича. Он распорядился вызвать на помощь преподобного Илариона из Флорищевой пустыни, который считался одним из самых благочестивых монахов. После совершённых молебнов и обрядов в храме установился прежний порядок.

Дом на набережной

Дом располагается на Берсеневской набережной. В этом роскошном доме с огромными, просторными комнатами с высокими потолками, с паркетными полами, с мебелью и максимумом комфорта должны были жить только представители советской элиты.

Там обустроили дворики с фонтанами, а в воскресные дни работал театр. Увы, у этой сказки, заполненной волшебными удобствами, был печальный конец. Из 2500 человек, проживавших в доме на набережной с 1933 по 1953 год, 800 – сгинули в лагерях. С тех пор это здание – творческий изыск советской архитектуры – внушало всем страх.

Существует легенда, согласно которой, дочь арестованного командарма – героя Гражданской войны – с пистолетом в руках несколько дней не пускала в квартиру сотрудников НКВД. Тогда высокое начальство распорядилось заколотить дверь, отключить свет, воду и отопление. Говорят, что с тех времен каждую ночь в окне верхнего этажа появляется силуэт девушки.

Район Останкино

Останкино относится к местам, где всегда творилась всякая чертовщина. Дурная слава, закрепившаяся за этим местом, идёт из далёкого прошлого. Вначале здесь было языческое капище, потом – кладбище для самоубийц, затем построили морг, куда свозили неопознанные тела.

Говорят, что со времён Ивана Грозного на глаза местных жителей стала попадаться ведьма-вещунья. Она же, по некоторым слухам, не советовала боярину Сатину возводить хоромы на месте бывшего языческого капища. Тот не послушался и вскоре чем-то не угодил царю. По приказу правителя боярина повесили.

Рассказывали, что предсказаний ведьмы боялись даже русские цари, когда перед ними представал её мрачный призрак. По некоторым слухам, после появления её призрака случился пожар в Останкинской телебашне.

Дом №17 на Мясницкой

Когда-то в нём жил известный масон и мот Лев Измайлов, обожавший устраивать у себя собрания членов тайного общества. В 1843 году дом перешёл в руки генерал-майора Кусовникова. Старик со своей супругой Софьей были очень богаты и невероятно скупы.

Чета жила в полном затворничестве, не принимала гостей и предпочитала вообще не выезжать из дома. Единственной радостью для немолодых супругов были деньги, которые скопились у них в огромном количестве. Пересчитывать по ночам шуршащие купюры доставляло чете несказанное удовольствие.

Однажды Софья спрятала деньги в дымоходе. Пришедший дворник разжёг огонь, и все сбережения супругов сгорели. Софья, не сходя с места, умерла от разрыва сердца, а старик Кусовников сошёл с ума.

По легенде, призрак генерал-майора, человека с седыми растрёпанными волосами, приставал по ночам к прохожим с постоянными причитаниями: «Ой, денежки мои, денежки!» Поговаривали, что, если столкнуться с призраком старика Кусовникова, можно нарваться в будущем на финансовые проблемы.