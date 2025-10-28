На чеченском курорте «Ведучи» построят гараж для ратраков

В ближайшее время на хребте Данедук, на котором расположен чеченский курорт "Ведучи", начнется строительство гаража для ратраков. Главгосэкспертиза, рассмотрев проектно-сметную документацию, выдала положительное заключение.

Возводить гараж будут на высоте 2327 метров - это практически вершина основной зоны катания. Строить на такой высоте сложно, для работ привлекут специалистов с опытом. Место выбирали так, чтобы ратраки могли оперативно выезжать на разные участки склонов между станциями двух кресельных канатных дорог с рабочими названиями VL2 и VL4. Их скоро введут в эксплуатацию.

По проекту гараж ратраков состоит из двух функциональных зон. Одно здание предназначено для хранения техники, здесь же станут проводить ее обслуживание и ремонт. Две машины будут находиться внутри гаража, еще три - под навесом. Второе здание (трехэтажное) имеет административно-бытовое предназначение. Здесь оборудуют комнаты для отдыха и питания персонала, санузлы, подсобные помещения и даже мини-заправочную станцию вместимостью 90 кубометров топлива. Общая площадь новой застройки составит около 600 квадратных метров.

- Речь идет об обустройстве полноценного городка для персонала, - отметил заместитель генерального директора "Кавказ.РФ" Владимир Лапухин. - Ратраки же будут обслуживать зону катания протяженностью более 15 километров на удаленном склоне курорта.

Ранее стало известно, что из федерального бюджета на строительство направят свыше 218 миллионов рублей.

- Создание инфраструктуры для парка специализированных снегоуплотнительных машин на гусеничном ходу - еще один шаг по развитию курорта. Ратраки призваны обеспечить высокое качество горнолыжных трасс, - рассказал эксперт Главгосэкспертизы России Дмитрий Федорин.

Сейчас на курорте "Ведучи" идут активные строительные работы. Основное внимание сосредоточено на самом сложном объекте - канатной дороге VL1, соединяющей южный и северный склоны. Ее протяженность - 4400 метров, а пропускная способность - до 2,4 тысячи человек в час. В октябре строители устанавливали ее опоры и готовились к натяжке каната.

Напомним, в 2024 году на курорте ввели 12,5 километра горнолыжных трасс. Уже построены гараж для гондол и гараж для кресел. Введена в эксплуатацию кресельная канатка VL5 длиной 650 метров. Готовится к открытию большой сетевой отель.

Кипят работы и в "Мамисоне" в Северной Осетии. Курорт готовится к своему первому горнолыжному сезону. На минувшей неделе в рамках плановых регламентных работ здесь тестировали подвижной состав канатной дороги М1. Специалисты давали оборудованию максимальную нагрузку, проводили его отладку и настраивали отечественное программное обеспечение.

Параллельно идет внутренняя отделка большого сервис-центра - он заменит временные модульные домики на центральной площади. Также продолжается благоустройство территории курорта.

- Системы искусственного снегообразования (СИС) уже смонтированы и ждут своего часа - для генерации снега необходима устойчивая температура ниже нуля. СИС установлены на трех трассах: на пологой для начинающих, что позволит удлинить сезон катания, а также на трассах склона, ориентированного на юг, где снег тает быстрее, - сообщил Владимир Лапухин.

Всего гостей "Мамисона" в новом сезоне ждут 10 широких трасс общей длиной 19 километров - от самой протяженной "зеленой" для новичков до "красных" и "черных" для опытных райдеров. Поднимать туристов на главную высоту курорта - 2950 метров - будет гондольная канатная дорога, спускать в другую зону катания - кресельная.

Как сообщили в пресс-службе "Кавказ.РФ", сегодня в отелях "Мамисона" может разместиться до 100 гостей. Двухместное проживание доступно в 20 капсульных домах. На новогодние каникулы 70 процентов из них уже забронированы. Напротив футуристичных капсул резидент местной ОЭЗ завершает отделку еще 14 домов, которые подойдут для семейного отдыха.

Новые очертания приобретает и доломитовая экодеревня "Байрай, Мамисон!". Здесь полным ходом идет облицовка и отделка домов натуральным камнем, обустраиваются индивидуальные бассейны на террасах, идет благоустройство общей территории с мангалами и костровой зоной. В течение сезона домики смогут принимать до 200 гостей.

На курорте работает кафе, рядом возводится двухэтажный видовой ресторан площадью 500 квадратных метров. На верхней станции "Зарамаг-1" готовится к открытию еще один ресторан. Раньше здесь была точка продажи горячих напитков, сейчас резидент расширяет и благоустраивает объект. В "Мамисоне" этой зимой ожидается не менее 30 тысяч гостей.