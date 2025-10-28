Красивым вулканом на Камчатке путешественники могут любоваться только на фотографиях

Камчатский край уже предвкушает возможности нового туристического сезона 2026 года, однако вулкан Мутновский, похоже, снова не войдет в презентации и альбомы маршрутов туристических компаний. Мутновский остается закрытым уже два года. По мнению и туристов, и экспертов отрасли, нужны реальные практические меры для открытия маршрута по вулкану.

«Пустите на Мутновский!»

В октябре жители и гости Камчатки смогли познакомиться с туристическими возможностями Камчатского края на Шестой региональной туристической выставке «Камчатка — твоё невероятное приключение!», которая прошла в Камчатском выставочно-туристическом центре.

«Традиционно на региональной туристической выставке мы подводим итоги летнего сезона, строим планы на будущий зимний сезон. Это мероприятие даёт возможность собрать самых активных представителей туриндустрии, обменяться опытом и найти новых клиентов», — отметил временно исполняющий обязанности Министра туризма Камчатского края Владимир Русанов.

Посетителям рассказали, конечно же, и о вулканах — объектах, которыми Камчатка гордится по праву, именно на этой российской территории можно увидеть их во всей красе. На выставке был представлен в том числе фотопроект «Вулканы Камчатки», его автор — Максим Балаховский, многократный победитель профессиональных фотоконкурсов.

Но есть на Камчатке вулкан, которым пока путешественникам остается любоваться только на картинках или фотографиях — или снизу, подойдя к подножию. Дальше — нельзя. Это вулкан Мутновский, и по решению камчатских властей он закрыт уже два года. Впереди — очередной туристический сезон, но Мутновский, похоже, снова вне этих грандиозных планов. Его не предлагают туристам, его не вносят в списки экскурсий по региону — а когда-то Мутновский был одной из главных точек на любых маршрутах.

«На Мутновский выходить не разрешают, ссылаются на возможность оползней породы. Но неужели за эти два года ничего нельзя было сделать? — недоумевает один из гостей выставки, любитель походов, житель Петропавловска-Камчатского Алексей Неговицын. — Хотелось бы, чтобы камчатские руководители наконец обратили внимание на этот живописный вулкан, надо, наконец, предпринять реальные действия, обезопасить тропу, чтобы мы, туристы, снова могли подниматься на его вершину. Так хочется сводить туда детей, обидно, что такая невероятная природная красота проходит мимо них. Говорят, обдумывают некий новый маршрут по вулкану, но уже сейчас предупреждают, что он будет сложный. Значит, нам, обычным семьям с детьми, туда все же не подняться. А мы хотим ходить по привычному многолетнему нашему туристическому пути, который известен уже сотням людей. Пустите нас на Мутновский!».

Новые маршруты не подарят прежних впечатлений

Специалисты постоянно следят за жизнедеятельностью Мутновского, но пока никаких конкретных решений нет.

«Мутновский — вулкан очень активный, раньше он был тихим, а сейчас его постоянно трясет. Необязательно будет извержение, но сползания могут происходить. Но зато у Мутновского была особенность — попасть в его кратер можно было без всякого восхождения. Вот почему он так популярен среди обычных туристов: там нет сложности в прохождении маршрута, и детям, и пожилым это было доступно», — отмечает Сергей Самойленко, учёный-вулканолог, основатель Музея вулканов на Камчатке «Вулканариум».

Как рассказывает Сергей Самойленко, на Мутновский водили группы по 100-200 человек. По его словам, если даже предложат какой-то новый маршрут по вулкану, он будет менее доступным:

«Сейчас рассматривают вариант другой тропы по Мутновскому, но, видимо, она пройдет по внешнему краю, а не по внутреннему. Но там не смогут идти большие группы, это будет сложно. Оттуда будет видна панорама двух ледников. Кратер увидеть будет можно, но подойти к нему и к фумаролам близко не получится. Все можно будет рассматривать только издалека».

В гости к сложным природным объектам — без риска для жизни

Дмитрий Арутюнов - основатель, владелец и гендиректор туроператора АРТ-ТУР, член правления Российского союза туриндустрии (РСТ), бывал на Мутновском и до сих пор вспоминает свои ощущения:

«Мутновский невероятно красив. Я профессионал турбизнеса, восходил даже на пятитысячники, но на Мутновском было страшновато. Но это стоит того: ты погружаешься в природу, а на верхотуре можно видеть, как все вокруг дымится, пахнет сероводородом, можно видеть зрелищные пейзажи разных оттенков. Безусловно, прилетая на Камчатку, трудно удержаться без посещения такого вулкана».

Неудивительно, что эмоции риска привлекают туристов к Мутновскому, и это еще один довод к тому, что даже на закрытый вулкан люди будут стремиться подняться. Это еще один довод к тому, что нужно предпринимать реальные меры для открытия маршрута на Мутновский.

«Надо всего лишь навести порядок на этом вулкане. Его надо сделать безопасным», — считает Дмитрий Арутюнов.

Член правления РСТ был в более 100 странах и считает Камчатку одним из самых ярких, запоминающихся мест на планете:

«Поражает все: пейзажи, естественная дикая природа, морепродукты, животные, медведи, которые ловят на твоих глазах рыбу на нересте, океан и, конечно, вулканы. Но пока Камчатка, которую мы знаем сейчас, — место на грани риска для жизни».

Как отмечает Дмитрий Арутюнов, на планете много таких опасных, но невероятно притягательных мест, и власти, понимая высокий интерес туристов к подобным природным объектам, используют этот фактор — тратят силы и средства на то, чтобы обезопасить их и сделать доступными для посещения. Например, на Тихоокеанском побережье власти ставят во главу угла безопасность и доступность объектов:

«Туристы без риска жизни могут осматривать местные достопримечательности, риска для здоровья в этом нет, и все открыто и доступно. Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо — именно здесь находится большинство действующих вулканов (328 из 540 на Земле), тут происходит множество землетрясений), но все эти места можно посещать. При этом все сделано с максимальной безопасностью: установлены ограждения по маршрутам, стоят указатели. Причем до всех этих мест обеспечена транспортная доступность, не как на Камчатке, когда без вертолета — никак».

Есть и другие примеры в мировой практике туристической отрасли, когда, казалось бы, опасные природные объекты окружены заботой и при этом доступны путешественникам, отмечает Дмитрий Арутюнов:

«Например, на Гавайях есть лавовые черные поля. Туда даже организуют экскурсии! Просто там огородили опасные места, сделали тропинки. И все доступно для посещения. А на Коста-Рике мы гуляли на вулкане, который в это время извергался с одной стороны, а мы шли по другой его стороне. Там все было огорожено, полностью обеспечена безопасность, и мы не ощущали никакого риска для жизни. Кроме того, нас вел опытный грамотный гид-альпинист».

И конечно, замечает эксперт, закрытие таких точек притяжения как вулкан Мутновский не должно нарушать планы туристов и туркомпаний, которые заранее и тщательно продумывают маршруты:

«Люди прилетают на Камчатку на 5-7 дней, время знакомства с краем ограничено. Очень обидно терять время на форс-мажоры».

Когда путешественник с предвкушением летит на Камчатку, надеясь подняться на Мутновский, но сталкивается с запретами, это добавляет негатива к впечатлениям от региона. По мнению Дмитрия Арутюнова, камчатским властям стоит найти ресурсы, временные и финансовые, для решения судьбы Мутновского, изучения его состояния и открытия для туристов уже известного проверенного маршрута, доступного туристам любого возраста и подготовки, а не первого попавшегося, который показался кому-то удобным, а на самом деле будет недоступным и тяжелым для прохождения. К старту следующего туристического сезона-2026 еще можно успеть принять важные решения.

Автор: Алексей Лебединов

Источник: https://runews24.ru/tourism/28/10/2025/vulkan-mutnovskij-za-bortom-vpechatlenij

Новости онлайн: http://runews24.ru/