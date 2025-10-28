В финал премии «Маршрут года» вышли 11 проектов

В финал всероссийской премии «Маршрут года» вышли 11 проектов, представляющих Самарскую область. Всего на конкурс поступило 455 работ из России и Белоруссии.

© РИА Новости

Об этом сообщает volga.news.

В частности, в номинации «Лучшая туристическая карта города» представлена карта Тольятти, а в номинации «Лучший маршрут выходного дня» — маршрут выходного дня в Самарской области.

Кроме того, на награды претендуют обзорная экскурсия «Чапаевск — город с военной историей. Чапаевск — город с сильным характером» и виртуальная прогулка по Тольятти, передаёт sovainfo.ru.

Финальные мероприятия премии 2025 года состоятся в ноябре в Перми.

Ранее сообщалось, что Ставропольский край посетили более 6,1 млн туристов за январь — сентябрь 2025 года.