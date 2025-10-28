Новые авиарейсы из регионов России на зиму 2025-2026

Российская авиаотрасль продолжает адаптироваться к новым условиям, делая ставку на развитие региональных и международных направлений. По данным Росавиации, за семь месяцев 2025 года пассажиропоток сохранился на уровне 62,1 млн человек, снизившись всего на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом перевозки на направлениях за пределами СНГ выросли на 7,4%.

Группа «Аэрофлот» в осенне-зимнем сезоне 2025-2026 годов предложит пассажирам более 280 маршрутов, что на девять направлений больше, чем прошлой зимой. Более 150 рейсов будут выполняться без пересадки в Москве, что соответствует общей тенденции снижения нагрузки на столичные аэропорты.

Ранее писали: оборот туристической сферы Татарстана по итогам года прогнозируется на уровне 120-125 млрд рублей, что означает рост на 15-18%. Такой рост подтверждается статистикой: за восемь месяцев республику посетило 3,2 млн туристов, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, Ставрополье благодаря безвизовому режиму стало чаще привлекать иностранных туристов, особенно из Ирана и Китая.