Туротрасль Приморья принесла бюджету 2,6 млрд рублей за 9 месяцев

Туристическая отрасль Приморского края демонстрирует значительный рост налоговых поступлений в бюджет. По данным краевого министерства туризма, за девять месяцев 2025 года отрасль принесла 2,6 миллиарда рублей, что на 19,4% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

В ведомстве отметили, что в туриндустрии Приморья сегодня занято более 44 тысяч человек. Одной из задач министерства стала легализация туристического бизнеса, которая включала регистрацию кассовой техники, изменение статуса земельных участков и выявление нелегальных гостевых домов.

По итогам 2025 года в Приморском крае планируют принять более 4 миллионов российских и иностранных туристов. Ожидается, что вклад отрасли в экономику региона составит 138 миллиардов рублей.

Ранее писали: оборот туристической сферы Татарстана по итогам года прогнозируется на уровне 120-125 млрд рублей, что означает рост на 15-18%. Такой рост подтверждается статистикой: за восемь месяцев республику посетило 3,2 млн туристов, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в Санкт-Петербурге была проведена работа по адаптации двух национальных туристических маршрутов для людей с ограниченными возможностями. Теперь маршруты «Петр Первый – от первого камня до современности» и «Новая туристская география» стали полностью инклюзивными.