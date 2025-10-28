Туроператоры стали отказываться от вертолетных экскурсий на Камчатке

Уход «Витязь-Аэро» с рынка отразился на турбизнесе Камчатки, но несущественно. Туроператоры и так постепенно отказываются от вертолетных экскурсий, об этом рассказал губернатор края Владимир Солодов.

По его словам, сейчас такой вид транспорта слишком дорог. И многие путешественники просто не могут себе его позволить. Поэтому турфирмы переориентируются на наземные маршруты.

«Все меньше туристов могут себе позволить вертолетные перевозки – они стали очень дорогими. Есть в этом и плюс, так как все больше расширяется наземная доступность турмаршрутов», – сказал губернатор Камчатки.

Решение об аннулировании сертификата у «Витязь-Аэро» было принято Росавиацией в 2024 году после авиакатастрофы вертолета Ми-8, унесшей жизни 22 человек. Несмотря на то что перевозчик обслуживал основную часть внутренних рейсов, включая субсидируемые полеты в отдаленные населенные пункты, вакуум на рынке удалось компенсировать.

Как заявил Владимир Солодов, полный объем социальных перевозок был сохранен, пассажиропоток не снизился, а все туристические заявки были выполнены без существенной перестройки авиамаршрутов.