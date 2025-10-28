В Оренбуржье отчитались об изменениях турпотока в регионе

Власти Оренбуржья констатируют рекордный туристический поток в регион. С мая по август область посетили 569 тыс. человек, это на 25 % больше, чем годом ранее. При этом в гостиницах, гостевых домах, санаториях, глэмпингах было размещено 238,7 тыс. человек. Рост – 32,1 %. Такие данные привел губернатор региона Евгений Солнцев.

© РИА Новости

«Туристический сезон прошел успешно во многом благодаря участию Оренбуржья в нацпроекте "Туризм и гостеприимство". Регион получил федеральную поддержку в размере 70 млн рублей, мы реализовали проекты благоустройства, провели зрелищные мероприятия для жителей и гостей области», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

По словам Евгения Солнцева, сейчас стоит задача развития курорта на озерах Соль-Илецка, где в этом году отдохнули 1,6 млн туристов, что больше на 400 тысяч, чем в прошлом году.

Туристическая отрасль региона будет развиваться и дальше: в 2026 году планируется запуск новых инфраструктурных проектов, а также расширение географии событийного туризма.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Оренбургская область получит 30,4 млн федеральных средств на строительство глэмпингов. Эти средства помогут увеличить количество комфортных мест для отдыхающих.