Эксперты предупредили о возможном всплеске мошенничества в туризме

Эксперты в сфере кибербезопасности предупреждают о прогнозируемом всплеске мошенничества, связанного с бронированием новогодних туров: уже отмечается увеличение количества поддельных сервисов, имитирующих официальные сайты крупных туроператоров, перевозчиков и агрегаторов, сообщает ИА DEITA.RU.

© РИА Новости

Ожидается, что мошенники будут создавать от лица турагентств страницы в социальных сетях, каналы и аккаунты в мессенджерах и продвигать их в тематических чатах, через контекстную рекламу и массовые рассылки. Потенциальных жертв могут завлекать нереалистично большими скидками, а также классическими маркетинговыми приёмами с ограниченным действием этих скидок (например, давить на то, что акция или скидка будет действовать только до конца дня).

Аналитик данных Координационного центра доменов .RU/.РФ Евгений Панков в беседе с «Известиями» предупреждает, что мошенники будут целиться не только на деньги пользователей, но и не их персональные данные. В частности, ожидается наплыв telegram-ботов, якобы занимающихся «подбором туров по лучшей цене», и под видом анализа предложений выпытывающих у пользователей паспортные и банковские данные.

В создании фиктивных сервисов и сайтов мошенники замахнулись даже на имитацию портала «Российских железных дорог». Уже выявлено и заблокировано несколько фишинговых сайтов, замаскированных под сервис продажи билетов на поезда дальнего следования. Пользователям напоминают внимательно вчитываться в адрес сайтов, на которые они переходят со сторонних ресурсов, особенно из рассылок в социальных сетях и мессенджерах, обычно мошеннический портал отличается от официального на одну-две буквы или символа. А вот дизайны порталов мошенники научились подделывать весьма достоверно, в этом им помогает искусственный интеллект.