Стало известно, сколько посетило туристов Северную Осетию с начала 2025 года

Северная Осетия за первые 9 месяцев этого года приняла порядка 450 тысяч путешественников. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

© «Это Кавказ»

«За девять месяцев текущего года республику посетили около 450 тысяч абонентов операторов связи, тогда как за аналогичный период прошлого года их было 230 тысяч», — написал в своем телеграм-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Данные основаны на статистике оператора «Мегафон».

В этом году Северная Осетия пользовалась популярностью среди путешественников в апреле и июле. В число посещаемых мест вошли Владикавказ, Цейское ущелье, Даргавский некрополь и Старая Саниба. Наиболее востребованным направлением стал горнолыжный курорт Мамисон.