Стало известно, сколько посетило туристов Северную Осетию с начала 2025 года

Северную Осетию с начала года посетили около 450 тысяч туристов
Северная Осетия за первые 9 месяцев этого года приняла порядка 450 тысяч путешественников. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«За девять месяцев текущего года республику посетили около 450 тысяч абонентов операторов связи, тогда как за аналогичный период прошлого года их было 230 тысяч», — написал в своем телеграм-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Данные основаны на статистике оператора «Мегафон».
В этом году Северная Осетия пользовалась популярностью среди путешественников в апреле и июле. В число посещаемых мест вошли Владикавказ, Цейское ущелье, Даргавский некрополь и Старая Саниба. Наиболее востребованным направлением стал горнолыжный курорт Мамисон.
«Эти цифры подтверждают: интерес к Северной Осетии среди путешественников с каждым годом растет. Все больше людей открывают для себя нашу республику — с ее уникальной культурой и историей, природой, гостеприимством», — добавил глава региона.