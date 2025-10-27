Карелия привлекает все больше туристов

Турпоток в Карелии с января по август вырос на 49% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Об этом глава республики Артур Парфенчиков сообщил во время пресс-конференции в ТАСС.

"Карелия стабильно входит в топ-10 туристических направлений России. За прошлый год число зарегистрированных туристических поездок в Карелию превысило отметку в 1,5 млн человек. А с января по август 2025 года турпоток в республику вырос на 49% в сравнении с таким же периодом 2024 года", - сказал руководитель республики.

Парфенчиков добавил, что регион готовится к зимнему туристическому сезону. По прогнозам, республику посетит около 400 тыс. туристов, что на 30% больше показателя прошлого года.