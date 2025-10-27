В Татарстане планируют изменить турпоток иностранцев

В Татарстане планируют увеличить турпоток иностранцев в ближайшие годы
Председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов заявил, что основной целью республиканской туротрасли на 2026-2027 годы является наращивание потока иностранных гостей.
В первую очередь это страны Персидского залива, а также Индия и Китай, уточнил он в интервью изданию «Татар-информ».
«У нас есть авиасообщение с Дубаем, в декабре появится с Абу-Даби. Конечно, нам нужны рейсы из Саудовской Аравии, Катара и Омана. Это те государства, где на одного человека приходится по несколько поездок в год», — сообщил Иванов.
По его словам, если заработает безвизовый режим с Китаем, турпоток оттуда может увеличиться в несколько раз.
Ранее глава комитета Российского союза туриндустрии по международному сотрудничеству Сергей Войтович в беседе с 360.ru назвал профанацией новые правила ЕС, которые запрещают турбизнесу Европы организовывать поездки в Россию.