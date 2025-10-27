В Госдуме надеются на открытие аэропорта Ростова-на-Дону в ноябре

Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону должен открыться для пассажирских рейсов в ноябре. Такой прогноз сделал депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Парламентарий выразил надежду, что обращения губернатора Ростовской области и других депутатов нижней палаты парламента в Минтранс и Росавиацию будут услышаны. Результатом этой работы должна стать идентификация безопасной полетной зоны, которая позволит выполнять несколько рейсов в дневное время из Платова в Москву и другие города России.«Поэтому ждем ноября. Ну или в крайнем случае аэропорт заработает до конца года», – пояснил парламентарий.

По его словам, на фоне открытия аэропортов Краснодара и Геленджика, было бы логично запустить и Платов. Даже работа в тестовом формате стала бы большим событие для жителей Ростова-на-Дону и помогла значительно повысить транспортную доступность всей области.

Напомним, на прошлой неделе «Азимут» заявил о готовности вернуться в Ростов-на-Дону. Авиакомпания напомнила, что Платов является ее базовым аэропортом и после открытия туда планируется перевести часть флота и в сжатые сроки запустить рейсы. В «Азимуте» не называют конкретных сроков, однако уже запросили допуски у Росавиации на полеты из аэропорта.

Ранее СМИ уже публиковали инсайды об открытии Платова. Даже называлась точная дата – 26 октября. Росавиация опровергла данные сообщения.