Туристы приняли за глюк новую опцию РЖД по отслеживанию билетов

Пассажиры РЖД приняли новую функцию на официальном портале перевозчика за «постоянные глюки». В системе бронирования при выборе мест у всех поездов дальнего следования появилась опция «заявка в лист ожидания»:

«На сайте постоянные глюки. Не находит ни одного билета на любое число: хоть на завтра, хоть через неделю. Везде висит "заявка в лист ожидания”».

В просак попадают многие и только потом разбираются:

«Сначала испытали шок – срочно нужен был билет. Обращались на горячую линию, думали, что это сбой в работе сайта. Было предложено чистить кеш. И вот снова такая проблема», – пишут они в чатах компании, добавляя, что у турагрегаторов вариантов на те же даты и те же рейсы полно.

На самом деле если нажать на выбранный маршрут, становятся видны свободные места, и их достаточно.

В РЖД отвечают – это не глюк, а новая возможность:

«Представьте себе, что вам нужны нижние места в вагоне, а в нем есть только верхние. И вот теперь лист ожидания позволит вам в такой ситуации оставить заявку».

В компании уточняют, что кнопка, которая раньше работала только в том случае, когда в составе заканчивались места во всех классах, теперь к их наличию отношения не имеет и будет появляться всегда под всеми маршрутами дальнего следования.

Кстати, в тех случаях, когда пассажиры жаловались на полное отсутствие билетов «на любое число – хоть на завтра, хоть через неделю», они, как правило, были по крайней мере в приложенных к претензиям скриншотах.

По всей видимости, туристов так встревожило нововведение, что на другие строчки они просто не посмотрели.

Путешественники обращают внимание перевозчика на то, что о новой возможности они узнают случайно: «Жаль, что не хотите своевременно информировать пассажиров о новинках через группу и на самом сайте», – сетуют они.Ранее TourDom.ru писал, что РЖД не исключают посадку пассажиров в поезда по QR-кодам из «Госдоков».