Татарстан за восемь месяцев посетило 3,2 млн туристов

Оборот туристической сферы Татарстана по итогам года прогнозируется на уровне 120-125 млрд рублей, что означает рост на 15-18%. Такой рост подтверждается статистикой: за восемь месяцев республику посетило 3,2 млн туристов, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В прошлом году оборот туристической отрасли в республике составил 110 млрд руб. Об этом в интервью «Татар-информ» сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

