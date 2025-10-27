Что мешает развивать промышленный туризм в Набережных Челнвх

На панельной сессии в Набережных Челнах бизнес и руководство КАМАЗа обсудили, как туризм может изменить городскую среду. Особое внимание участники уделили промышленному туризму и его экономическому потенциалу.

Как отметила представительница туриндустрии, каждый приезжий становится инвестором в местную экономику через покупки и бронирование отелей. Прошедшие летние события подтвердили высокий интерес к городу.

Несмотря на гордость за промышленное наследие, спикер указала на организационные сложности. Получение разрешений для посещения визит-центра КАМАЗа и самого предприятия остается трудной задачей, что сдерживает развитие направления.

Для усиления туристической привлекательности необходима развитая сувенирная продукция. В пример был приведен успешный бренд «КАМАЗ-вода» и забытая «Челнинка», которую стоило бы вернуть на рынок.

