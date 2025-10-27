Всероссийский форум гостеприимства прошел в Красноярске

В столице Красноярского края завершил работу Всероссийский форум гостеприимства - ключевая площадка для диалога о развитии туриндустрии. В итоговом пленарном заседании приняли участие министр экономического развития РФ Максим Решетников и губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Эксперты подвели итоги форума, отметив, что туризм и гостеприимство становятся драйверами преобразований - помогают удерживать молодежь в регионах, улучшают качество жизни и способствуют созданию в стране сервисной экономики нового уровня.

Глава Минэкономразвития рассказал о планах по развитию отрасли до 2030 года.

"Туристическая отрасль России демонстрирует устойчивый опережающий рост, подтверждая свой статус одной из наиболее перспективных. Объем частных инвестиций в индустрию за три года вырос в три раза, достигнув 1,1 трлн рублей по итогам 2024 года. Стратегическая цель - увеличить вклад туризма в ВВП страны с текущих почти трех процентов до пяти процентов к 2030 году. Для достижения этой цели реализуется комплекс системных мер. Ключевой приоритет - наращивание номерного фонда через программы льготного кредитования. Ведется работа по обелению рынка и снижению регуляторной нагрузки. Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры и решению кадрового вопроса. Реализуются отраслевые программы подготовки и переподготовки специалистов, включая масштабирование проекта "Профессионалитет" и создание корпоративных учебных центров для закрытия потребности в более чем 300 тысячах работников к 2030 году", - цитирует Максима Решетникова пресс-служба правительства Красноярского края.

Министр добавил, что в сфере въездного туризма усилия государства сосредоточены на упрощении визового режима, расширении авиасообщения, развитии автомобильного туризма и улучшения качества сервиса, формировании новых туристских продуктов с учетом интересов иностранных путешественников.

Михаил Котюков поделился видением перспектив туристической отрасли региона, отметив особую роль креативных индустрий.

"Перед нами стоит амбициозная задача - удвоить экономические показатели туриндустрии. Для Красноярского края - промышленного лидера с динамично развивающейся экономикой - это требует комплексного подхода: от создания современной инфраструктуры до подготовки кадров. Существенный вклад вносит наш Институт гастрономии СФУ: уникальный в российской практике, он стал, по сути, национальным центром компетенций в этой сфере. Также важнейшим приоритетом мы видим поддержку креативного сектора. Красноярские предприниматели создают уникальные бренды, которые не только формируют экономику впечатлений для туристов, но и дают серьезный импульс для развития всего региона", - сказал губернатор.

По видеосвязи участников форума приветствовал заместитель председателя Совета Федерации РФ Николай Журавлев. Он отметил, что туризм и творческие индустрии стали полноценными отраслями экономики, которые способствуют развитию территорий, привлечению инвестиций и росту качества жизни.

Напомним, Всероссийский форум гостеприимства проходил при поддержке национального проекта "Туризм и гостеприимство". На мероприятии в Красноярске побывали свыше 1,5 тысячи участников из разных регионов России: это эксперты, предприниматели, представители власти, науки и образования. В программу вошли более 50 лекций, круглых столов и практических сессий, посвященных всем видам туристического бизнеса, гастрономии и сервису.

В работе форума впервые участвовала официальная делегация Абхазии. Вице-премьер республики Вараздат Миносян высоко оценил возможности форума для обмена опытом и улучшения качества сервисных услуг.

Кстати

Министр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Красноярского края Михаил Котюков провели выездное совещание на юге региона. В ходе поездки в Шушенское и Минусинск они оценили ключевые туристические объекты и обсудили меры по повышению их привлекательности для путешественников со всего мира.

В Минусинске делегация осмотрела памятники архитектуры и купеческого зодчества - драматический театр, дом купца Вильнера, отреставрированный музей-гостиницу "Михайловская", которая должна стать флагманом гостиничной инфраструктуры. Эти объекты неизменно привлекают внимание туристов. В Шушенском участники выездного совещания посетили музей-заповедник в составе историко-этнографического комплекса. Главная экспозиция - исторически сложившаяся центральная часть сибирского села конца ХIХ - начала ХХ века - ежегодно принимает тысячи гостей из разных стран.

Михаил Котюков представил новые проекты комплексного обновления туристической инфраструктуры юга края. Модернизация станет основой многоформатного турпродукта, способного конкурировать на международном уровне. Губернатор подчеркнул, что основная задача - создание среды, которая повысит качество жизни населения и одновременно усилит туристический потенциал региона.