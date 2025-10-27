Достопримечательности Казани получили бесплатный Wi-Fi для туристов

Специалистам пришлось учитывать толщину стен и перекрытий зданий (1,5–3 м) в древних частях Кремля, которые могли препятствовать распространению сигнала

© Реальное время

На территории "Казанского Кремля", который ежегодно посещают более 4 млн туристов, компания "Таттелеком" (бренд "Летай") организовала гостевой Wi-Fi. Этот шаг направлен на повышение комфорта посетителей и обеспечение стабильной связи, особенно в условиях ограничений работы мобильной связи.

Несколько десятков Wi-Fi-точек обеспечили зону покрытия на входных группах ключевых достопримечательностей жемчужины Татарстана. Среди них — мечеть Кул Шариф, Благовещенский собор, Музей истории государственности татарского народа и Татарстана, Музей Пушечного двора, Тайницкая башня, выставочный зал "Манеж", Спасо-Преображенский собор и Юнкерское училище.

Проект, реализованный на территории уникального историко-архитектурного комплекса, включенного в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, представлял собой инженерную сложность. Специалистам "Таттелекома" пришлось учитывать толщину стен и перекрытий зданий (1,5–3 м) в древних частях Кремля, которые могли препятствовать распространению сигнала. Эта задача была успешно решена на этапе радиопланирования.

Благодаря новому сервису гости Казанского Кремля смогут комфортно пользоваться цифровыми услугами: приобретать электронные билеты, обмениваться контентом в мессенджерах и соцсетях, вызывать такси. Подключение к бесплатному Wi-Fi возможно с любого гаджета через безопасную авторизацию по номеру мобильного телефона.