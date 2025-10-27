Как развивается туризм в Приморье

По данным министерства туризма Приморья, за три квартала 2025 года консолидированный бюджет региона получил от предприятий сферы туризма и гостеприимства почти 2,6 млрд рублей. Это почти на 20 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Динамика налоговых поступлений – самый важный и наглядный показатель работы отрасли. Эти цифры – очевидный результат нашей политики по легализации туристического бизнеса», – подчеркнули в Минтуризма региона.

В отраслевом ведомстве отметили, что сфера туризма и гостеприимства Приморья обеспечивает занятость более 44 тысяч человек. По данным мониторинга, предприниматели активно выходят из тени, осознавая важность государственной поддержки, а не штрафных санкций. А появление новых туристических объектов и продуктов, в свою очередь, способствует росту качества услуг и повышает спрос на отдых.

Для легализации туристического бизнеса власти Приморского края совместно с надзорными органами проводили работу по нескольким направлениям. В частности, обеспечивали регистрацию контрольно-кассовой техники, перевод земельных участков в соответствующую категорию и выявляли случаи нелегального предпринимательства.

По итогам 2025 года в регионе планируют принять более 4 миллионов туристов. Ожидается, что вклад туриндустрии в валовой региональный продукт составит 138 миллиардов рублей.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что изменения климата дают большие перспективы региону в плане продления туристического сезона.