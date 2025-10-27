Бюджет Приморья пополнился на 2,6 млрд рублей на волне туристического бума

РИА "ФедералПресс"

По данным министерства туризма Приморья, за три квартала 2025 года консолидированный бюджет региона получил от предприятий сферы туризма и гостеприимства почти 2,6 млрд рублей. Это почти на 20 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как развивается туризм в Приморье
©  РИА "ФедералПресс"
«Динамика налоговых поступлений – самый важный и наглядный показатель работы отрасли. Эти цифры – очевидный результат нашей политики по легализации туристического бизнеса», – подчеркнули в Минтуризма региона.

В отраслевом ведомстве отметили, что сфера туризма и гостеприимства Приморья обеспечивает занятость более 44 тысяч человек. По данным мониторинга, предприниматели активно выходят из тени, осознавая важность государственной поддержки, а не штрафных санкций. А появление новых туристических объектов и продуктов, в свою очередь, способствует росту качества услуг и повышает спрос на отдых.

Для легализации туристического бизнеса власти Приморского края совместно с надзорными органами проводили работу по нескольким направлениям. В частности, обеспечивали регистрацию контрольно-кассовой техники, перевод земельных участков в соответствующую категорию и выявляли случаи нелегального предпринимательства.

По итогам 2025 года в регионе планируют принять более 4 миллионов туристов. Ожидается, что вклад туриндустрии в валовой региональный продукт составит 138 миллиардов рублей.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что изменения климата дают большие перспективы региону в плане продления туристического сезона.