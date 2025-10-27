Россиянам разрешат покупать номера в отелях по аналогии с квартирами, через механизм долевого строительства. При этом для собственников таких активов будет действовать прямой запрет на постоянное проживание в них. Соответствующий законопроект разработали Минэкономразвития и Минстрой, сообщает РБК.

В министерствах подтвердили работу над документом, воздержавшись от дополнительных комментариев. Согласно материалам правительственной стратегической сессии, существующий дефицит номеров серьезно ограничивает потенциал роста туриндустрии. Начиная с 2021 года в стране было введено 55 тыс. новых номеров, а в ближайшей перспективе планируется ввод еще 75 тыс. с общим объемом инвестиций до 1,7 трлн руб.

Согласно документу строительство новых средств размещения будет осуществляться по отработанной схеме долевого участия с применением ДДУ и эскроу-счетов. Это позволит инвесторам покупать номера в отелях на знакомых условиях. При этом управление всем объектом доверят единому гостиничному оператору, который будет участвовать в разработке проектной документации и контролировать ход строительства. На него также возлагаются обязанности по техническому обслуживанию комплекса, ремонтным работам и расчету регулярных выплат владельцам номеров.

Как отмечают эксперты, инициатива способна стать дополнительным драйвером инвестиций в отрасль. Такой подход обеспечит частным инвесторам безопасность вложений, откроет возможности для входа в коммерческую недвижимость с относительно небольшими суммами и повысит доходность гостиничных активов.

Новые нормы будут распространяться исключительно на объекты, строительство которых начнется после официального утверждения законопроекта.