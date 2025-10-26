В Петербурге два национальных маршрута стали инклюзивными

В Санкт-Петербурге была проведена работа по адаптации двух национальных туристических маршрутов для людей с ограниченными возможностями. Теперь маршруты «Петр Первый – от первого камня до современности» и «Новая туристская география» стали полностью инклюзивными.

Об этом в эфире радиоклуба «На Карповке» сообщил председатель Комитета по развитию туризма Евгений Панкевич. Проект является совместной работой «Радио России – Санкт-Петербург» и «Петербургского дневника». По словам Панкевича, несколько туристических компаний провели полную проработку маршрутов, чтобы сделать их доступными для людей с разными проблемами со здоровьем.

Эксперт отметил, что культурные площадки города ежегодно совершенствуются в плане адаптации для людей с инвалидностью. В настоящее время в Петербурге насчитывается около 20 отелей, готовых принимать инклюзивных туристов. Причем одна из гостиниц способна одновременно разместить 20 колясочников.

Глава комитета подчеркнул, что туроператоры владеют этой информацией и активно ее используют. Маршрут, посвященный Петру Первому, включает в себя множество объектов, и теперь все они адаптированы для инклюзивных путешественников. Всю подробную информацию можно найти на сайте Visit Peterburg.Ранее Ткачев призвал россиян не «кормить» Мальдивы и Турцию, а ездить по монастырям России.