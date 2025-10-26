В Чите планируют ввести туристический налог

В Чите планируется ввести туристический налог. Об этом сообщается в Telegram-канале Думы Читы.

© Zab.ru

На заседании комитета по бюджету депутаты обсудили предложение установить туристический налог в городском округе Чита с 1 января 2026 года.

Предлагаемые ставки: 1% от налоговой базы в 2026 году, с поэтапным ростом до 5% с 2030 года.

По данным Забайкалкрайстата, в Чите насчитывается 32 гостиницы с 383 632 ночёвками в год. Введение налога может увеличить доходы бюджета примерно на 15 млн рублей в 2026 году.

Депутаты рекомендовали включить вопрос в повестку ближайшего заседания городской Думы.

Напомним, сельский туризм будут развивать в России. И Забайкалье рассчитывает нарастить иностранный туристический поток в десятки раз.