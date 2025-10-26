Звезда «Гладиаторов» построит экоферму в Рязанской области

Участник шоу «Гладиаторы» на НТВ Илья Сулоев планирует инвестировать в экологическое развитие Касимовского округа, создав экоферму и экопоселение. Об этом сообщили в администрации муниципалитета после встречи спортсмена с главой округа Иваном Бахиловым.

«В планах – создание в нашем округе экофермы, которая будет производить экологически чистые продукты без добавления «химии» и консервантов, а также разработка концепции экопоселения», – рассказали в администрации округа.

Встреча Ивана Бахилова и Ильи Сулоева, как отметили в пресс-службе, стала отправной точкой для обсуждения перспектив развития экологического направления в регионе. Спортсмен выразил заинтересованность в создании на территории округа экофермы, продукция которой будет отличаться чистотой и натуральностью и не будет содержать искусственных добавок и консервантов.

Более того, в планах у рекордсмена – разработка концепции целого экопоселения, что может стать важным шагом в развитии сельского туризма и привлечении инвестиций в Касимовский округ. Реализация этих проектов, по мнению представителей администрации, не только позволит обеспечить жителей экологически чистыми продуктами, но и создаст новые рабочие места, а также повысит привлекательность региона для туристов и инвесторов, заинтересованных в развитии экологически чистых производств.

Сулоев, известный своими впечатляющими физическими возможностями, в частности способностью стоять в планке более 40 минут и совершать 3000 приседаний на гвоздях, уже является учредителем компании, занимающейся производством протеиновых батончиков для приверженцев здорового образа жизни.