Как учитель из глубинки развивает агротуризм с помощью черных страусов

На телемарафоне "По осени считаем" (12+) от медиагентства "Самара 450" побывал Николай Сидоров, который нашел себя в фермерстве и изменил жизнь. Ранее он работал учителем физкультуры и ОБЖ, но 5 лет назад решил сменить профессию и расширить свое хозяйство в Исаклинском районе.

Началось все с разведения перепелов. В небольшом хозяйстве он закупил птиц, организовал клетки и инкубаторы, а затем расширил поголовье и начал проводить экскурсии для туристов, показывая содержание птиц и процесс выращивания.

Позже Николай решил добавить в хозяйство что-то более экстравагантное для региона и завел африканских черных страусов. Птенцов двухнедельного возраста он вырастил до взрослых особей за несколько лет.

Страусы — очень крупные и необычные птицы: весом до 300 килограммов и дающие до 20 яиц за период. Интересно, что яйца до сих пор откладываются даже 5-летними птицами, что подтверждает их плодородие.

Семья поддержала идею Николая и начала ему помогать. Например, младшая дочь волжанина выявила, что страусы имитируют поведение человека и научила их танцевать вальс. Сейчас этот трюк они показывают при встрече с гостями.