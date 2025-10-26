Морепродукты вместо шаурмы: тревел-блогер рассказала, как живут в Приморье

Приморский край предстает «другой Россией» для тех, кто впервые посещает Дальний Восток. По словам Елены, автора популярного блога о путешествиях «Лайк Трэвел Путешествия», недельное знакомство с регионом кардинально изменило ее представление о внутреннем туризме. Она отметила, что многие вещи, считающиеся в центральной части страны роскошью, здесь являются повседневной нормой.

© РИА "ФедералПресс"

«Поездка была организована проектом «Медиаразведка», целью которого является популяризация туризма в России. После посещения Хасана, Находки и Владивостока, общения с местными гидами я убедилась, что Дальний Восток обладает уникальным колоритом, который не встретишь больше нигде», – поделилась впечатлениями Елена.

Одной из самых ярких особенностей Владивостока блогер назвала практически полное отсутствие пешеходов, велосипедистов и самокатчиков. Холмистый рельеф города, который местные жители в шутку называют «тренажером», делает личный автомобиль не предметом роскоши, а суровой необходимостью. При этом Елена обратила внимание на удивительный парадокс: на улицах почти нет машин российского автопрома, их место прочно заняли праворульные иномарки из Японии.

Елена также рассказала, что жизнь в Приморье тесно переплетена с азиатской культурой. Это проявляется во всем: в моде, заимствованной из Сеула и Токио, в обилии азиатских кафе с раменом и кимчи, и даже в местном фастфуде, где вместо привычной шаурмы продают «завертоны». По ее словам, многие местные жители свободно вплетают в речь китайские или корейские слова, а молодежь чаще мечтает об учебе в университетах Токио или Сеула, чем в Москве.

Отдельно блогер отметила гастрономическую уникальность региона. Она сообщила, что морепродукты, которые в других регионах России считаются деликатесами, здесь свежие и доступны по адекватным ценам каждый день. Устрицы, гребешки, морские ежи и трепанги – обычный рацион для многих приморцев.

Потрясла Елену и природа края. Она заявила, что бухты и пляжи Хасанского района по своей красоте не уступают зарубежным курортам, а в уникальном заповеднике «Земля леопарда» можно увидеть амурских тигров и дальневосточных леопардов. По ее мнению, несмотря на высокую стоимость перелета, увидеть эту «другую Россию» стоит хотя бы раз в жизни.