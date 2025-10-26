Куда поехать на январские праздники

В октябре спрос на новогодние туры в теплые страны вырос вдвое. Туроператоры предупреждают: к декабрю билетов на самолеты и номеров в отелях на популярных зарубежных направлениях не будет. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертом по путешествиям маркетплейса авторских туров «Клуб Гидов» Юлией Любимовой, куда поехать в этом году.

Путешествия по России становятся все популярнее. Туристы выбирают их за атмосферу, доступность, душевность.

Сияющая Арктика приглашает тех, кто мечтает о настоящем чуде. За полярным кругом можно поймать северное сияние, промчаться на снегоходах по заснеженным Хибинам, познакомиться с культурой саамов, примерить традиционные наряды и попробовать деликатесы из оленины и свежайших морепродуктов. На берегу Баренцева моря туристы встречают Новый год в панорамных глэмпингах и любуются танцующими зелеными огнями в небе.

На Кавказе можно прогуляться по древнему Дербенту, подняться к вершинам Эльбруса, покататься на горных лыжах днем, а вечером отдохнуть в термальных источниках.

Все больше туристов выбирают зимние путешествия в тепло: чтобы провести праздники у моря, увидеть экзотические пейзажи и зарядиться солнцем на целый год. Если говорить о пляжном отдыхе и экзотике, среди направлений лидируют Таиланд, Вьетнам, Мальдивы, Египет, Шри-Ланка, Кения, Танзания, Мексика, Бали, Марокко и ОАЭ.

Таиланд и Вьетнам остаются зимней классикой: мягкий климат, лазурное море, фейерверки на пляже и ужины под пальмами. На острове Фукуок Новый год встречают танцами до рассвета.

Мальдивы — выбор для тех, кто ищет уединения и роскоши. Бунгало над водой, ужин при свечах и снорклинг (вид плавания на поверхности воды с использованием маски для наблюдения за подводным миром. — «ВМ») в теплом океане — идеальный вариант для романтического отпуска.

Шри-Ланка встречает гостей ароматом чая и специями. Любители восточной роскоши выбирают ОАЭ. Из плюсов — короткий перелет, комфорт, грандиозные фейерверки, идеальные условия для коротких каникул. Тем, кто тянется к приключениям, подойдут африканские маршруты — Кения, Танзания, Марокко. В саванне можно встретить Новый год в окружении жирафов и слонов.

Главный совет туристам сейчас — не откладывать выбор. Октябрь — лучшее время для планирования. Пока авиабилеты не подорожали, а туры по привлекательной цене раннего бронирования со скидкой до 20 процентов, можно выбрать любой вариант — от зимней сказки до тропического рая.

Шаману загадай желание

На Байкале туристы встречают первый лед, загадывают желания у шамана, катаются на снегоходах, исследуют ледяные гроты и наслаждаются блюдами трех кухонь — бурятской, сибирской и байкальской. Вечером — баня с видом на озеро и шампанское под фейерверк.

Цена: от 90 тысяч рублей на двоих.

За волшебством

Любителям настоящей сказки стоит поехать в Великий Устюг — в резиденцию Деда Мороза. Здесь можно прокатиться в санях, увидеть, как делают новогодние игрушки по старинным технологиям.

Цена: от 60 тысяч рублей на двоих.

Особый статус

В этом сезоне особое внимание приковано к Рязани — новогодней столице России-2026. Город ярко украсят. Приедет Дед Мороз из Великого Устюга, праздничная программа растянется на целый месяц.

Цена: от 12 тысяч рублей на двоих.

Просто сказка

В Карелии можно погостить у Деда Мороза, в республике их три: Паккайне, Талви Укко, Дед Халла, покататься на собачьих упряжках и пообниматься с хаски, а вечером отдохнуть в домике с камином и попробовать калитки из печи и сливочную уху. Карельские туры особенно любят семьи с детьми.

Цена: от 30 тысяч рублей на двоих.

К ДАЛЬНИМ БЕРЕГАМ

Примерные цены туров:

Турция: от 57 800 руб. за 7–11 ночей;

Египет: от 68 500 руб. за 7–12 ночей;

ОАЭ: от 68 600 руб. за 7–11 ночей;

Китай (о. Хайнань): от 89 500 руб. за 7–12 ночей;

Таиланд: от 108 900 руб. за 8–12 ночей;

Вьетнам: от 140 000 руб. за 7–11 ночей.

С 15 сентября власти Китая ввели для россиян безвизовый режим до 30 дней. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника, во сколько обойдется отдых в КНР, а также выяснила лучшие места для посещения.