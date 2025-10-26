Маршрут выходного дня: небанальные и интересные места Звенигорода

Самая главная достопримечательность Звенигорода – Саввино-Сторожевский монастырь. Гости города обычно посещают его, находящийся рядом Саввинский скит и гуляют по центральным улочкам. А мы предлагаем вам разнообразить путешествие и посмотреть на монастырь с другой стороны – со смотровой площадки на Мясиной горе. А ещё полюбоваться наличниками в деревне Марьино, посмотреть на Успенский собор, прогуляться по территории Городка (Звенигородского кремля), Малиновому оврагу и почувствовать уют Городского парка. Рассказываем про небанальные и интересные достопримечательности Звенигорода и окрестностей.

© Quto.ru

Звенигород и его окрестности – одно из красивейших мест Подмосковья, особенно осенью. И даже если вы уже бывали тут, смело отправляйтесь в Звенигород ещё раз: скучно не будет, ведь мы составили для вас небанальный маршрут по интересным местам. Поехали!

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Деревня Марьино, Одинцовский городской округ

Деревня Марьино, расположенная на пару километров юго-восточнее Звенигорода, впервые упоминается в исторических документах в 1624 году. Современная деревня Марьино – очень дружная, и в 2024 году жители решили отпраздновать её 400-летие! Организовали выставку из предметов старины, составили родословные, общими усилиями создали книгу к 400-летию. В этом году они продолжили развивать свою деревню и на центральной улице Марьино появились арт-объекты - красивые наличники. В их поиске, реставрации и установке участвовала целая команда активистов. Теперь наличники украшают информационный стенд с историческими фотографиями, а также живописный овраг, который стал настоящей точкой притяжения и красивой фотозоной. Сейчас коллектив деревни занимается реставрацией ещё нескольких наличников и в следующем году они также украсят деревню.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

По Марьино приятно прогуляться. Здесь сохранились старинные деревянные домики с красивыми фасадами. И даже есть конюшня, где можно пройти уроки верховой езды. Чтобы найти её, стоя спиной к наличникам дойдите до перекрестка и поверните направо. После конюшни вы увидите красивое поле и множество троп, по которым приятно побродить наедине с природой. Кстати, от деревни всего за 20 минут можно дойти до железнодорожной станции Звенигород.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Мясина гора. Смотровая площадка

В 1905 году Фёдор Афанасьевич Мясин и его супруга Евгения Николаевна приобрели участок на Верхнем посаде Звенигорода, напротив Саввино-Сторожевского монастыря. А в городе появился особый топоним «Мясина гора», которым и сейчас называют этот высокий берег Москвы-реки. Со смотровой площадки на Мясиной горе открывается великолепный вид на Саввино-Сторожевский монастырь. Есть тропинка, ведущая к самой реке. Есть места для того, чтобы просто посидеть и полюбоваться живописными красотами.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Успенский собор на Городке

Едем дальше - в сам Звенигород. Наша первая остановка - на Ратехинском шоссе у лестницы, ведущей к источнику и к Успенскому собору. Успенский собор был построен в древней части Звенигорода, на так называемом Городке, на рубеже XIV и XV веков и является памятником раннемосковского зодчества. Его неповторимость заключается в хорошей сохранности, поскольку ему удалось избежать глобальных перестроек и реконструкций. Вплоть до 1917 года Успенский собор являлся главным храмом Звенигорода и Звенигородского уезда. В настоящее время храм действующий, так что в него можно зайти.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Звенигородский кремль (Городок) был устроен по типу прибрежно-овражных крепостей на одном из холмов высокого левого берега Москвы-реки. Когда-то в центре кремля был и терем-дворец. До наших дней дошли только земляные валы и Успенский собор. В 1893 году рядом с собором была построена небольшая Богоявленская церковь.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

На сохранившийся вал Звенигородского кремля можно подняться и прогуляться по нему среди живописных сосен. Сверху открывается симпатичный вид на Успенский собор.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Городской парк

Обновлённый Звенигородский городской парк культуры и отдыха находится в том самом месте, где в 1967 году был открыт первый городской парк. Сейчас он представляет собой сквер с качелями, лавочками, верандами, детской площадкой. В вечернее время парк и его объекты очень красиво подсвечиваются, так что здесь приятно гулять не только днём.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Из Городского парка в центральную часть города можно пройти по пешеходному мосту над Московской улицей. Этот мостик приведёт вас к Вознесенскому собору.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Малиновый овраг

Из Городского парка обязательно спуститесь в Малиновый овраг – это настоящий памятник природы в историческом центре Звенигорода. Давным-давно по дну оврага проходили тропы, которые соединяли Кремль, Красную (Конюшенную) гору, Солдатскую слободу и Нижний посад. В 2022 году Малиновый овраг был благоустроен и стал частью городского парка. Здесь появились красивые входные группы, металлические дорожки, освещение и он стал одним из излюбленных мест для прогулок не только горожан, но и гостей Звенигорода. По Малиновому оврагу можно дойти до улицы Городок, которая приведёт вас к Успенскому собору. Следуйте за указателями.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От МКАД до Звенигорода 45 км пути по Новорижскому шоссе. Можно поехать и по Рублево-Успенскому шоссе. Поездку можно совместить с посещением Истры, усадьбы Захарово или [усадьбы Большие Вязёмы.

Деревня Марьино находится всего в 6 км от центра Звенигорода. Именно её стоит сделать первой точкой маршрута. От Марьино до Мясиной горы примерно 10 км. От Мясиной горы до Успенского собора 3 км. От Успенского собора до Городского парка около 2 км.