Пассажирку с новорожденным ребенком не пустили на рейс

Прокуроры проверяют обстоятельства недавнего инцидента в аэропорту Иркутска, когда женщину с младенцем не пустили на рейс.

«Пассажирке с ребенком было отказано в авиаперевозке домой, в город Бодайбо, из-за отсутствия свидетельства о рождении», – сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Дарья прилетела в Иркутск из Бодайбо на роды, это было вынужденное путешествие – в самом Бодайбо большие проблемы с перинатальным центром, рожать жительницы этого городка летают в Иркутск, за тысячу километров от дома. А когда молодая мама возвращалась в родной город, на регистрации в аэропорту у нее потребовали свидетельство о рождении младенца. Однако этот документ еще попросту не успели оформить. И в подобных случаях женщин всегда спасала справка из роддома. Но не в этот раз. Как заявили в аэропорту, с 4 октября стали действовать новые правила, по которым каждый ребенок может быть зарегистрирован на рейс только при наличии свидетельства о рождении. Дарье предложили отложить вылет и заняться оформлением документов.

В итоге женщина столкнулась с дополнительными расходами, в том числе на проживание в чужом городе.

«До этого роженицы из Бодайбо спокойно улетали по справке из роддома», – заявила Дарья тг-каналу «Бодайбо сити».

Делом заинтересовались правоохранители, сейчас им занимается Байкало-Ангарская транспортная прокуратура, она проверяет, не были ли нарушены права пассажиров.

Добавим, что перевозка младенцев регулируется как Федеральными авиационными правилами, так и внутренними нормами авиакомпаний. Для перелета, как уточнила юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская, действительно требуется свидетельство о рождении, а, кроме того, могут попросить справку от врача о том, что полет ребенку не противопоказан. Есть и другие условия. Например, «Уральские авиалинии» и ряд других авиакомпаний не пустят на борт младенца, если ему меньше 7 дней.

Редакция направила запрос в аэропорт Иркутска с предложением прокомментировать ситуацию.

