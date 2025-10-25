«Аэрофлот» обновил детское меню

Начало осенних каникул, которые наступили во многих российских школах, в «Аэрофлоте» решили отметить обновлением меню для юных туристов. С 25 октября на некоторых рейсах также появятся новые детские дорожные наборы.

© РИА Новости

Шеф-повара из АО «Аэромар» Александр Лисицин и Руслан Муталиев при создании нового рациона опирались на собственный опыт, отлично зная вкусы своих детей. В разработанной концепции основное предпочтение было отдано фруктам и овощам, богатым витаминами. При выборе блюд останавливались не только на том, что считают полезным родители, но и на продуктах, которые чаще всего нравятся детям.

Бесплатное спецпитание можно заблаговременно заказать в разных классах обслуживания, но не на всех рейсах. В частности, для экономкласса услуга доступна при продолжительности полета от 3 часов.

Похожие правила, кстати, у авиаперевозчика Emirates, где при бронировании предлагается особое меню для 2–12-летних пассажиров, в том числе и с диетическими блюдами.

На ряде рейсов «Аэрофлот» также предусмотрел бесплатные наборы для детей с брендированными канцелярскими принадлежностями и сувенирами.

