Горнолыжный курорт в горах Кавказа готовится к первому сезону

«Мамисон» является третьим горным курортом в составе Северо-Кавказского туристического кластера, построенным с нуля компанией Кавказ.РФ. Согласно планам развития, к 2030 году протяженность трасс на курорте увеличится до 43 километров, а количество подъемников достигнет пяти.

В грядущем горнолыжном сезоне 2025-2026 годов популярный курорт «Мамисон», расположенный в Северной Осетии, готовится принять внушительное количество отдыхающих – около 30 тысяч человек.

Данную информацию предоставили представители корпорации Кавказ.РФ, ответственной за управление данным туристическим объектом. В настоящее время на курорте активно ведутся подготовительные работы к открытию первого зимнего сезона. Проводится проверка оборудования канатной дороги М1 в соответствии с запланированными техническими процедурами.

Параллельно завершаются отделочные работы в крупном сервисном центре и облагораживается прилегающая территория. Системы искусственного создания снежного покрова полностью установлены и готовы к эксплуатации. На сегодняшний день «Мамисон» способен предоставить проживание до сотни отдыхающих в отелях, принадлежащих компаниям-резидентам. Для катания доступны десять трасс общей протяженностью 19 километров.

Ожидается, что ежегодно курорт сможет принимать до 345 тысяч туристов. В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Мамисон» зарегистрировано тринадцать резидентов, общий объем инвестиций которых превышает 20 миллиардов рублей. Предполагается возведение более 2,5 тысяч гостиничных номеров, завершение строительства которых запланировано на 2028 год.

