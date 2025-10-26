Как посмотреть Кавказ за десять дней

Красоты Кавказа ежегодно привлекают более 10 миллионов туристов, чаще всего путешественники едут в горные края летом и осенью. Популярно это направление и у тюменских туристов, тем более когда открылись полеты из Рощина в Минводы. О таком незабываемом путешествии рассказала корреспондент «ФедералПресс» – далее история от первого лица:

«Очередной отпуск я начала планировать еще за полгода. Ежегодный отдых на берегу Черного моря уже поднадоел, хотелось сменить локацию. Выбирала между сказочным Алтаем и величественным Кавказом, в итоге выбор пал на второе.

Итак, тур куплен на 10 дней, и мое путешествие началось из тюменского аэропорта Рощино в аэропорт имени Лермонтова, Минеральные Воды. Далее трансфер довез нас до Пятигорска – мы на месте!

В начале октября мы застали еще теплую погоду, и даже было жарко. Забегая вперед, скажу: первые три дня нас баловали жарой: от +25 до +32 градусов.

По горным тропам: от плато Бермамыт до Голубого озера

Карачаево-Черкесия

В планах я уже определила, что максимальное количество дней я посвящу именно экскурсиям по Кавказу, поэтому в тот же вечер я договорилась с представителем турфирмы о поездке. На следующий день мы поехали в Республику Карачаево-Черкесия к плато Бермамыт. Именно с этой точки открывается лучшая панорама на главный Кавказский хребет. Когда-то с его высот любовались Эльбрусом Михаил Лермонтов, Максим Горький, Архип Куинджи, Николай Рерих, Антон Чехов и многие другие русские знаменитости прошлого.

Оказывается, еще днем ранее горы были закрыты – ограничения ввели из-за облачности в горной местности. Тогда мы еще придавали особое значение этой фразе, ведь наш путь лежал к величественному Эльбрусу, ради которого я планировала отпуск!

По мере приближения к Кавказскому хребту сердце начинает сжиматься, и вот ты уже с детским восторгом, высовываясь из окна, делаешь сотню снимков – ну почему телефон не может передать эту захватывающую красоту?

Гид-карачаевец рассказывал об отличиях между его народом и черкесами, много – о традициях Кавказа. Я удивилась, что на мой шутливый вопрос о воровстве невесты он ответил: традиция в его селе жива до сих пор. Только уже воруют не абы кого, а девушку, с которой у парня есть взаимная симпатия.

В этот день я впервые прокатилась на коне; красавец Аят лоснился на солнце, а его хозяин-пастух оказался очень добродушным человеком. Позже выяснилось, что пастухи за сезон (девять месяцев) могут заработать порядка миллиона рублей.

Кабардино-Балкария

День второй. Мы посетили Республику Кабардино-Балкария – Язык Тролля в ущелье Безенги. С него открывается вид на ледники, до которых рукой подать, Безенгийскую стену и горы-пятитысячники.

Деуле гажыу тиш – это название выступающего камня. В переводе означает «зуб мудрости великанов», располагается над заброшенным аулом Верхний Хулам.

Далее в Черекском районе, в Верхней Балкарии, увидели одно из самых загадочных и до сих пор до конца не изученных карстовых озер в Приэльбрусье – Церик-кель, или Голубое озеро. Его название переводится с балкарского как «гнилое озеро», располагается в окружении скал, альпийских лугов и густых лесных массивов. Считается, что глубина озера более 300 метров. Исследователи предполагают, что в глубине могут быть еще не изученные пещеры, уходящие на сотни метров вниз. Из-за этого озеро часто называют бездонным.

Местные гордо говорят, что сюда со своей командой приезжал всемирно известный океанограф Жак Ив Кусто, но даже ему не удалось выяснить максимальную глубину озера.

Что посмотреть в Пятигорске

Следующий, третий день мы посвятили Пятигорску. По канатной дороге на один километр поднялись на вершину горы Машук – к ее смотровой площадке с панорамными видами на город и горы Змейка и Бештау. Посетили знаменитое подземное озеро Провал, вход в которое охраняет фигура Остапа Бендера. Озеро – это карстовая воронка, имеющая глубину около 15 метров, вода насыщена сероводородом и имеет необычный бирюзовый цвет. Также посетили грот Лермонтова – считается, что знаменитый писатель любил подолгу отсюда наблюдать за посетителями Елизаветинского источника.

Культурное наследие Кавказа

Святилища Осетии и ингушские башни

Далее наш путь лежал в Республику Северная Осетия – Алания. Она начинается чуть восточнее Военно-Грузинской дороги (по границе с Ингушетией) и тянется на запад до Кабардино-Балкарии. С этого дня погода начала портиться, и вместо скал наше путешествие стали сопровождать исключительно туманы и облака.

В Ирафском районе, в ауле Задалеск, посетили дом-музей и одновременно святилище, посвященное Задалески Нана (по-осетински «Мать из Задалеска») – легендарной женщине, которую считают спасительницей аланского народа. По преданию, в Дигории и вообще в этом регионе времена были смутными и жестокими, а после нашествия Тамерлана в XIV веке она собрала всех детей и увела высоко в горы, тем самым спасая их от гибели.

Здесь же, в Дигорском ущелье, в селе Ханаз посетили замок Фрегат, который является образцом средневекового горного зодчества, датируемый XII–XIV веками. Почему Фрегат? Все просто – похож на корабль.

Внизу расстилается одно из самых загадочных осетинских селений – аул Галиат. Древнее селение выглядит заброшенным, но здесь все еще проживает несколько жителей. Когда-то здесь кипела жизнь, были проложены водопровод и канализация, все благодаря Великому Шелковому пути. Говорят, в Галиате спрятана мифическая чаша Грааля.

В Алагирском ущелье перед нами неожиданно предстала высеченная наскальная скульптура Уастырджи – покровителя мужчин, путников и воинов, защитника слабых и обездоленных. Она расположена на высоте 22 метров, ее общий вес составляет около 28 тонн, а сама композиция достигает в высоту 10 метров.

Считается, что небожитель спускается на землю, чтобы проверить, помогают ли люди друг другу. Именно поэтому в Осетии местные никогда не бросят в беде путешественника.

Сам памятник является святилищем, и вход в него женщинам запрещен. Кстати, его имя женщинам также запрещено произносить, его они называют иносказательно – Лагты Дзуар.

Памятник расположен на берегу реки Ардон, которая берет начало в ледниках Главного Кавказского хребта. Река имеет характерный запах из-за присутствия сероводорода в составе, но обладает необычайно бирюзовым цветом.

Домбай

В очередной отпускной день мы отправились в Домбай – курортный поселок в Карачаево-Черкесской Республике, расположенный на высоте около 1600 метров. Основная его достопримечательность и главная вершина, символ Домбая, – это гора Мусса-Ачитара. На ее склонах расположена основная канатная дорога курорта, которая поднимает туристов на высоту 3168 метров. Здесь мы вкусно ели и покупали различные сувениры, от ароматного чая до брелоков и открыток.

Ингушетия

Граничит с Северной Осетией, на востоке – с Чеченской Республикой, на юге – с Грузией.

Знаменита своими боевыми башнями, многие из которых датируются XIII–XVII веками. По словам гида, в неспокойные времена башню необходимо было построить за один год, а если строительство затягивалось, род, заказавший башню, считали слабым, а саму постройку разбирали.

В столице Ингушетии Магасе расположена башня Согласия (Магас Тауэр). Построена в 2013 году в виде увеличенной в четыре раза классической средневековой ингушской башни. Это самое высокое здание в Ингушетии и самая высокая смотровая башня на Северном Кавказе. Чтобы подняться на смотровую площадку, нужно пройти сто метров по спиральному пандусу.

Внутри здания очень много картин современников, которые передают атмосферу того времени. Захотелось приобрести домой парочку.

Отмечу, что республика является одной из самых маленьких в России, при этом здесь наблюдается самая высокая рождаемость.

Чеченский маршрут: мечеть в стиле хай-тек и современные небоскребы

Заключительная и самая продолжительная наша экскурсия – более 14 часов – проходила в Чеченской Республике. За один день мы посетили Грозный, Аргун и Шали, в этих городах сосредоточены знаменитые мечети.

Грозный

Сам Грозный покорил современной архитектурой, новыми высотками и широкими улицами. Известно, что в историческом центре города дома были разрушены до фундамента, в настоящее время Грозный восстановлен полностью и воссоздан таким, каким он был до военного конфликта. То, что не удавалось восстановить, отстраивалось заново на основе сохранившихся фотографий.

Первая мечеть была, конечно же, в столице республики – Грозном, «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова. Считается главным духовным и архитектурным символом республики. За основу была взята «Голубая мечеть» в Стамбуле, черты османского стиля четко прослеживаются в композиции.

Мечеть имеет четыре минарета высотой по 63 м, одни из самых высоких на юге России. Площадь мечети составляет 5000 квадратных метров, а ее вместимость – более 10 тысяч человек.

К слову, это мое первое посещение мечети за всю жизнь. Великолепие и обилие золота, мраморные полы, застеленные коврами с толстым ворсом ручной работы, – идешь и будто проваливаешься в мягкую перину. Кстати, их привезли из Турции.

Здесь же, в Грозном, посетили «Грозный Сити» – аналог столичного комплекса «Москва-Сити». Он состоит из семи высотных зданий, в которые входят офисно-деловой центр, гостиница и жилые дома. Этажность зданий: два 18-этажных, три 28-этажных, одно 30-этажное и одно 40-этажное.

В здании бизнес-центра мы поднялись на смотровую площадку, с которой открывается вид на резиденцию главы региона Рамзана Кадырова. Съемки резиденции строго запрещены, за этим следит охранник. С чеченцами шутки плохи.

Вообще, в городе себя чувствуешь немного неловко, рядом ходят ухоженные и дорого одетые чеченские девушки, раздается пение муллы. Нас заранее предупредили, что разглядывать девушек неприлично, а смотреть мужчине в глаза подобно вызову. Но мы же из Западной Сибири, народ простой и любознательный, я все равно всех разглядывала и одновременно стыдилась этого.

Аргун

Далее путь лежал в город Аргун, что в 15 км от Грозного. Там находится мечеть имени Аймани Кадыровой – первой жены Ахмата Кадырова. Она отличается от других тем, что выполнена в ультрасовременном стиле хай-тек. В молитвенном зале расположена люстра, вес которой составляет 5 тонн, а в самой мечети действует исламский культурный центр, где проходят лекции, семинары, уроки арабского языка и чтения Корана.

Шали

Следующая мечеть находится в Шали – «Гордость мусульман» им. пророка Мухаммада. Она считается самой большой мечетью в Европе, ее вместимость – до 30 тысяч человек.

Построена в старинном узбекском стиле. Покрыта белым мрамором с греческого острова Тасос, стены и потолки украшены орнаментами и золотом. Примечательно, что при строительстве ни один гвоздь не был использован. Вот эта мечеть поразила своими величием и красотой!

За дни отпуска я поняла разницу между хычинами кабардинскими и карачаевскими, ела шашлык из баранины, перестала удивляться парящим в небе ястребам и орлам, много пила чистейшей воды из водопадов, родников и источников. Стало открытием, что в Ингушетии и Чечне кладбища заброшены, в республиках не принято посещать своих усопших, только один раз – в день прощания и только мужчинам.

Особенно хочу отметить, что у меня аэрофобия, я до паники боюсь высоты, а практически весь путь в Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и в Северную Осетию лежал через извилистые серпантины. Этот отпуск был не просто открытием, а борьбой с самой собой и своими страхами: страшно красиво».