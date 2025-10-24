Каким городом заинтересовались россияне, чтобы отдохнуть на Новый год

Туристический спрос на Рязань, которая была объявлена новогодней столицей России 2025-2026, на январские праздники вырос на 30 процентов. О том, что соотечественники массово заинтересовались отдыхом в этом городе, говорится в исследовании сервиса «Яндекс Путешествия», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

© ТАСС

Уточняется, что в среднем россияне бронируют отели и апартаменты за полтора месяца, но на Новый год они решили сделать это более чем за три месяца.

В источнике также говорится, что средняя стоимость ночи в Рязани в период январских праздников составляет 8,8 тысячи рублей. Обычно туристы хотят провести там две ночи. Чаще всего соотечественники планируют отправиться в новогоднюю столицу на зимние каникулы в компании трех человек. Около половины (47 процентов) едут с детьми.

Ранее представители этого же сервиса назвали самые выгодные направления для семейного отдыха в России в ноябре 2025 года. В список вошел курорт Кабардинка в Краснодарском крае — средняя стоимость ночи там снизилась на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.