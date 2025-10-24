На курорте Мамисон смонтировали системы искусственного оснежения

На курорте Мамисон в Северной Осетии смонтировали системы искусственного оснежения. Также здесь началось тестирование подвижного состава канатной дороги М1.

© «Это Кавказ»

«Системы искусственного оснежения уже смонтированы и ждут своего часа. <...> СИС установлены на трех трассах: на пологой для начинающих, <...>, а также на трассах склона, ориентированного на юг», — сообщил замгендиректора Кавказ.РФ Владимир Лапухин, его словам приводит пресс-служба института развития.

На курорте также приступили к тестированию подвижного состава канатной дороги М1. Отмечается, что специалисты максимально нагружают оборудование, проводят его отладку и настраивают программное обеспечение.

Помимо этого, в рамках подготовки к зимнему сезону на Мамисоне продолжаются работы по отделке большого сервис-центра, 14 домов для семейного размещения, строительству ресторана и благоустройству территории.

В пресс-службе Кавказ.РФ добавили, что в этом зимнем сезоне Мамисон планирует принять около 30 тысяч путешественников.

Ранее сообщалось, что первый в истории курорта сезон катания начнется в ноябре. На Мамисоне идет профилирование горнолыжных трасс и завершается возведение нового отеля.

О курорте

Горнолыжный курорт Мамисон находится в Алагирском районе Северной Осетии. Официально он открылся 14 марта 2025 года запуском первой очереди. В этот день заработали две канатные дороги и 10 километров трасс.