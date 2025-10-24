Названы самые популярные города для путешествий на Дальнем Востоке

Платформа «Авито Путешествия» провела анализ рынка посуточной аренды жилья в Дальневосточном федеральном округе и определила регионы, пользующиеся наибольшим спросом у туристов.

По данным сервиса, чаще всего в 2025 году жильё на короткий срок бронировали в Приморском крае. На втором месте — Хабаровский край, а замыкают тройку лидеров Амурская область и Бурятия. В Приморье пользовались спросом квартиры-студии, в Хабаровском крае — однокомнатные, а в Амурской области и Бурятии — одно- и двухкомнатные варианты.

Эксперты также отметили резкий рост интереса к аренде жилья в ряде регионов за последний год (октябрь 2025 года по сравнению с сентябрём 2024-го). Лидером по приросту спроса стал Забайкальский край — показатель увеличился на 90%.

На втором месте оказалась Еврейская автономная область (+80%), на третьем — Республика Бурятия (+60%). В среднем путешественники арендовали квартиру на три ночи, при этом в ней проживали по три человека.

Помимо этого, зафиксирован рост интереса к крупным объектам на Сахалине — спрос на четырёхкомнатные квартиры вырос более чем втрое. В Забайкальском крае заметно увеличилось количество бронирований квартир-студий — в 2,5 раза.