Ждет ли туристический рынок ценовая война?

Новость об обращении инициативной группы турагентов к ведомствам и отраслевым организациям с требованием запретить скидки и установить паритет цен задела профессиональное сообщество за живое. Пост по теме в тг-канале «Крыша ТурДома» менее чем за 2 дня собрал более 1300 комментариев и свыше 500 лайков от наших подписчиков из числа представителей розничных туркомпаний, поддержавших идею.

Поводом для петиции стала взбудоражившая туррынок акция Wildberries – маркетплейс давал своим покупателям скидку в размере агентского вознаграждения на туры Fun&Sun. Многие участники обсуждения, возмущенные такой «недобросовестной», по их мнению, конкуренцией со стороны глобального игрока, задаются вопросом: позволяет ли действующее законодательство турагентам (а WB, по неофициальной информации, ставший владельцем Fun&Sun, в плане работы на рынке пусть и очень крупный, но такой же розничный партнер туроператора, как и другие. – Ред.) продавать турпродукт по цене ниже, чем заявлено у туроператора на сайте? Нет ли здесь противоречий с правилами применения ГИС «Электронная путевка» (ЭП)? Отраслевые юристы, к которым обратился за комментарием портал «ТурДом», никаких правовых нестыковок в действиях маркетплейса не усматривают. По их словам, цены устанавливаются исключительно договором туроператора с турагентом. Законодательных ограничений, не позволяющих турагенту продавать со скидкой или, наоборот, дороже, нет. Что касается конкретно WB, то их агентское соглашение с F&S есть в открытом доступе, оно размещено на сайте маркетплейса. Судя по документу, «формулу цены» туроператор своему партнеру не определял. Не должно быть проблем и с отображением в «Электронной путевке» информации о проданных турах. По правилам применения ЭП, есть лишь обязанность туроператора «указать общую цену турпродукта, реализованного по договору». Это может быть как заявленная самим туроператором стоимость, так и сумма, полученная им от турагента, – по практике, сложившейся за год использования «Электронной путевки», поставщики турпродукта выбирают вариант на свое усмотрение, так как единых требований нет.

Большинство опрошенных юристов не дают шансов на то, что изложенные в турагентской петиции требования «паритета цен» будут услышаны законодателями. Наши собеседники напоминают об истории с Booking.com – глобальному международному агрегатору, напротив, предъявляли претензии по поводу паритета цен. Агрегатор требовал его от российских партнеров, когда еще работал на нашем рынке. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наложила на «Букинг» штраф в 1,3 млрд руб. «за злоупотребление доминирующим положением». Конечно, если предписать туроператорам продавать туры, а отелям – номера по единым тарифам через все их каналы реализации, ни о каком «доминировании», как в случае с Booking, речи не будет. Однако у той же ФАС наверняка возникнут вопросы об ограничении конкуренции, а у Роспотребнадзора – по поводу ущемления прав потребителей, которых лишают ценового выбора. Особое мнение по этому вопросу у руководителя компании «Байбородин и партнеры» Александра Байбородина. Он полагает, что шансы добиться утверждения «паритета цен» все же есть, если инициаторы идеи смогут убедить законодателей: демпинг больно бьет не только по ответственному бизнесу, но и по интересам граждан. Ведь в случае разорения туркомпаний, схлестнувшихся в ценовых войнах, страдают и потребители, оставшиеся без туров и уплаченных за них денег, кроме того, на рынке сокращается предложение.

