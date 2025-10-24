Мужчина решил покорить Кавказ на велосипеде

Миллионы людей мечтают объехать мир, увидеть далекие страны и экзотические культуры. А Имран Литаев из Чечни выбрал иной путь — велосипедист намерился объехать весь Кавказ.

Горы зовут

«В 2004 году мне подарили велосипед и я впервые сел на него. Мне, конечно, было очень страшно. Отец чуть-чуть меня подтолкнул, я попытался прокатиться, но не справился с управлением и врезался в гараж. Таким было мое первое путешествие, — смеется Имран. — Тогда с детьми так не церемонились, как сейчас, поэтому ездить я научился быстро, за несколько попыток».

Имран увлекается велоспортом уже около шести лет. Однако активно заниматься велотуризмом он начал в апреле этого года. Этот формат, по словам молодого человека, требует особой выносливости и самоорганизации. Первым серьезным испытанием стала поездка из Владикавказа в Нальчик. Даже несмотря на небольшое количество подъемов, дорога далась Имрану непросто.

«Почему именно Кавказ? Потому что я сам кавказец и люблю все, что связано с моей малой родиной, — коротко и ясно объясняет Имран. — Горы, природа, традиции и обычаи — все это мне близко и дорого. Это путешествие — дань уважения своим корням, возможность увидеть и почувствовать Кавказ совершенно по-новому».

Вдохновленные Беноем

Впервые мысль о том, чтобы объехать весь Кавказ, у Имрана появилась еще в 2019 году, когда вместе с друзьями он решил поехать на велосипедах в Беной. Живописные красоты высокогорного села вдохновили его создать блог и прочно поселили в голову мысль объехать все горы на юге страны. Но воплотить идею в жизнь получилось только спустя шесть лет.

К своему кавказскому велотуру Имран совсем не готовился.

«Я просто принял решение и выехал. Многое приходилось продумывать и решать уже в дороге», — признается велосипедист.

С собой в дорогу он взял ремкомплект для велосипеда на случай его поломки, но тот, к счастью, пока не пригодился. А вот дождевик и отпугиватель собак оказывались полезными очень часто.

Изначально Имран решил посетить всего три республики. Но, как это часто бывает в настоящих приключениях, маршрут сформировался по ходу дела. Имран уже посетил Ингушетию, Осетию, Кабардино-Балкарию, Пятигорск, Кисловодск, Ставрополь, Карачаево-Черкесию и Адыгею.

«Сложности, конечно, неизбежны, — заявляет велопутешественник. — Сейчас, когда на Кавказе уже осень, погода — это один из главных вызовов. Дни становятся короче, а горные тропы могут преподнести свои сюрпризы. Впереди Дагестан, где условия могут быть особенно непредсказуемыми. Но, преодолев сложный участок, я чувствую такой прилив сил, что хочется испытать эти ощущения снова».

Человеческий фактор

«Для меня объехать весь Кавказ значило посетить основные города всех кавказских республик, — объясняет Имран. — Но в итоге я увидел гораздо больше, чем ожидал. Самой удивительной стороной этого странствия для меня стали не живописные горные пейзажи, а красота людских душ. Изначально я планировал останавливаться в отелях, съемных квартирах или мечетях. Но реальность превзошла все ожидания. В каждой республике встречали меня с большим гостеприимством, предоставляли жилье, кормили. И сейчас часто пишут в социальных сетях и приглашают к себе домой. Достопримечательности в каждом из регионов я тоже планировал посещать самостоятельно, но местные брали инициативу в свои руки, сами возили в горы на машине, так что удалось увидеть гораздо больше, чем я ожидал».

Впечатлениями от поездки путешественник часто делится в своем блоге. Здесь у него и пост про то, как в одном из ресторанов Майкопа его узнали братья-ингуши и закрыли его счет, и ролик под названием «Дружба народов», где он просит у подписчиков угадать количество национальностей на фото. В комментариях пишут: «самая лучшая национальность — это человек».

Изначально Имран отправлялся в амбициозное странствие на двух колесах, чтобы развивать личный бренд и объехать весь Кавказ. Но его идея стала чем-то большим.

«Меня часто узнают на улицах, говорят, что следят за блогом, спрашивают, нужна ли какая-либо помощь. Некоторые просто подходят поздороваться и сфотографироваться. Многие говорят, что мое путешествие показало, насколько сплоченными являются все кавказские народы. Не знаю, как сильно изменится моя жизнь после этого, но в ней уже начало что-то меняться».

Человеку, который только задумывается о подобном велопутешествии, Имран посоветовал бы не бояться.