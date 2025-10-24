Туристка запуталась в баннерах и потребовала у аэропорта миллион

Жительница Южно-Сахалинска через суд потребовала у аэропорта Сочи убрать магазины и лишнюю рекламу из зоны вылета, а также крупную компенсацию морального вреда. Все потому, что, по ее словам, запутавшись в баннерах и табличках навигации, она опоздала на свой самолет.

© tourdom.ru

А дело было так. Ольга за 2 часа до вылета в Шереметьево прибыла в аэропорт, прошла регистрацию, сдала багаж. Проблемы начались в зоне досмотра – к рамкам выстроилась огромная очередь, причем одна из рамок не работала. Был риск, что процесс сильно затянется, но Ольга успела, и когда ее проверили, до окончания посадки оставалось 10 минут. Казалось бы, время еще есть, однако дальше пассажирка увидела перед собой стену с обилием рекламы, зашла не в ту дверь и оказалась в одиночестве «среди тумб с товаром магазина duty shop». При этом, как она утверждала в суде, нужных указателей не было. Не слышала она якобы и объявлений об окончании посадки. В итоге Ольга опоздала – ровно на минуту. На рейс ее, разумеется, не пустили, пришлось звонить по номеру 112, приглашать полицейского – и все равно покупать новый билет. В Москву туристка отправилась «в состоянии стресса».

Вернувшись на родину, Ольга подала в суд на аэропорт, требуя «убрать из зоны досмотра и выхода на посадку торговую рекламу и торговые ряды, крупно и четко сделать указатели выхода на посадку, оборудовать двери из зоны досмотра с указателями прохода на посадку».

Однако вначале Южно-Сахалинский городской суд, а затем коллегия по гражданским делам Южно-Сахалинского областного суда в иске отказали. Пассажирка опоздала, как говорится в решении, из-за собственной невнимательности и неосмотрительности: «При этом авиаперевозчик предоставил истцу полную и достоверную информацию по условиям договора перевозки, а уведомление пассажиров рейса о начале и завершения посадки проводилось».

Также не было установлено, что магазин duty free каким-то образом нарушает безопасность пассажиров и «создает им препятствия своевременного прибытия на посадку». Добавим, что наличие подобных торговых точек в чистой зоне стандартно для российских и зарубежных аэропортов.

Ранее мы написали, что авиакомпания «Победа» разрешила пассажирам не только опаздывать на рейсы, но и вообще не лететь.