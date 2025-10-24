Сыроварня и рыбоферма из Приангарья вошли в федеральный справочник сельского туризма

Два проекта из Иркутской области — семейная ферма по производству козьего сыра и рыбоводческое хозяйство из Иркутского района — вошли в федеральный Атлас маршрутов сельского туризма. Сборник был выпущен Министерством сельского хозяйства РФ и объединил лучшие туристические направления страны, участвующие в программе «Агротуризм».

Оба предприятия предлагают гостям уникальную возможность увидеть изнутри полный цикл производства своей продукции — от выращивания до переработки. Как отмечает пресс-служба правительства Иркутской области, сельский туризм набирает популярность в России, позволяя местным производителям не только выращивать экологически чистые продукты, но и знакомить гостей с жизнью на селе и современными технологиями производства.

Включение в федеральный атлас повышает туристическую привлекательность региона и открывает новые перспективы для развития агротуризма в Приангарье.

