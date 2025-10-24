Как изменились траты туристов «на впечатления» в Екатеринбурге

За последнее десятилетие сумма среднего чека «на впечатления» в Екатеринбурге у туриста выросла по разным позициям от 10 до 20 раз. Приезжающих в уральскую столицу по-прежнему интересуют, в первую очередь, разного вида активности, большие фестивали, а также вкусная качественная еда и приобретение сувенирной продукции.

В 2000 году турист в Екатеринбурге по среднему чеку тратил на питание 400 рублей, на сувениры 100, а на посещение разнообразных активностей 300.

Спустя десятилетие шкала выглядела следующим образом: питание по «среднему чеку» – 700 рублей, сувениры 300, события – 500 рублей.

В 2020 году: питание обходилось уже 1100 рублей, сувениры в тысячу, а посещение событий в среднем – 1300 рублей.

В 2025 году «средний чек» у туристы в Екатеринбурге выглядит следующим образом: питание – 1900 рублей, сувениры – 1800, события – 3800, сообщил директор НО «Ассоциация малых туристских городов» Константин Анучин.

При этом, по итогам неполного 2025 года туристический поток в Екатеринбурга по сравнению с прошлым периодом увеличился примерно на 18–20 %.

Если раньше Екатеринбург был в основном центром делового туризма, то сейчас он входит в топ-10 городов России для путешествий на праздники, например, новогодние каникулы. Это говорит о возросшей привлекательности для более широкой аудитории.

Екатеринбург активно развивается как культурная столица не только Урала, но и страны в целом. Такие масштабные события, как Ural Music Night, «Стенограффия» и международная неделя моды UF LAB, значительно подстегивают интерес туристов. Как отмечают эксперты, во время этих мероприятий траты гостей концентрируются на сувенирах и питании.

