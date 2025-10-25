Красноярский край нарастит туристические показатели

Красноярский край рассчитывает в два раза увеличить экономические показатели в туристической отрасли. Об этом в рамках Всероссийского форума гостеприимства рассказал глава региона Михаил Котюков.

«Для Красноярского края – промышленного лидера с динамично развивающейся экономикой – это требует комплексного подхода: от создания современной инфраструктуры до подготовки кадров», – отметил Михаил Котюков.

Руководитель субъекта Федерации добавил, что вклад в достижение этой цели вносит, в частности, Институт гастрономии СФУ. Помимо того, региональные власти делают акцент на поддержке креативного сектора.

«Красноярские предприниматели создают уникальные бренды, которые не только формируют экономику впечатлений для туристов, но и дают серьезный импульс для развития всего региона», – добавил глава региона.

Присутствовавший на мероприятии министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что отрасль показывает рост показателей по всей стране. Так, по итогам предыдущего года масштабы частных инвестиций в нее достигли 1,1 триллиона рублей – втрое больше, чем три года назад.

