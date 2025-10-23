В Госдуме предложили выдавать специальные детские сертификаты

В Госдуме предложили выдавать семьям с двумя и более детьми именные сертификаты на детский отдых в период зимних каникул. С такой инициативой выступил депутат Леонид Слуцкий, глава фракции ЛДПР.

© tourdom.ru

Парламентарий подчеркнул, что сертификат сможет полностью или частично компенсировать затраты родителей на оздоровительные и рекреационные услуги для детей. Конкретный размер субсидии и механизм ее использования будут определены Правительством РФ с учетом региональной специфики и социального положения семей.

В обосновании законопроекта указывается, что существующие программы носят несистемный характер. Проблема доступности курортного оздоровления особенно актуальна для малообеспеченных семей, а также граждан, проживающих в сельской местности.

Леонид Слуцкий заявил, что организация детского отдыха должна стать одним из приоритетов государственной политики. Он акцентировал, что все семьи в России, независимо от места жительства и уровня дохода, должны иметь реальную возможность обеспечивать восстановление здоровья детей.

Отметим, что это уже не первая подобная инициатива от фракции. В августе представители ЛДПР предлагали выдавать аналогичные сертификаты, но на летний отдых. Причем был указан и конкретный размер субсидии – 20 тыс. руб. на ребенка.