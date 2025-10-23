Назван лучший горнолыжный отель России

Премия Ski Business Awards ежегодно отмечает компании, формирующие стандарты сервиса и инфраструктуры российской индустрии туризма. Эксперты оценивают качество предоставляемых услуг, уровень комфорта, экологичность и инновационный подход к организации отдыха.

Эксперты определили лучшие объекты индустрии горнолыжного туризма. В номинации "Лучший горнолыжный отель СПА-отель" престижной профессиональной премии Ski Business Awards 2025 победителем стал ГК "Поляна 1389 Отель и СПА".

Спа-отель является частью инфраструктуры курорта "Газпром Поляна", включающей горнолыжные трассы, объекты спортивной инфраструктуры, спа-центры. Зимой трассы принимают лыжников и сноубордистов, летом - бегунов, велосипедистов и туристов, предпочитающих активное движение на свежем воздухе.

Спа-отель расположен на высоте 1389 метров над уровнем моря и уже давно вошел в число ведущих горнолыжных отелей России. Десятки километров трасс различного уровня сложности, современные канатные дороги и олимпийская инфраструктура, позволяющая совмещать спорт, отдых и оздоровление - вот что делает этот гостиничный комплекс столь популярным среди любителей горнолыжного спорта. А еще - уникальное расположение, всего в получасе от морского побережья Сочи, в зоне среднегорья.

На высоте свыше тысячи метров воздух чище и насыщен отрицательными ионами.

Спа-отель стал примером гармоничного соединения природных богатств и современной инфраструктуры. Архитектурный комплекс отеля органично вписан в горный рельеф: корпуса и коттеджи расположены среди хвойных склонов и панорамных видов Кавказа.

Это место по праву считается одним из самых спортивных в России. Гости могут выбрать занятия по своему вкусу - от горных прогулок и йоги на высоте до веломаршрутов и тренировок под открытым небом. Местные канатные дороги давно стали частью туристического опыта - они работают круглый год и поднимают гостей на высоту до 2256 метров. Протяженность самой длинной линии достигает почти шести километров, а подъем занимает около получаса.

В закрытых и открытых кабинках туристы поднимаются к ключевым точкам курорта - вершинам Альпика и Лаура, делают фотографии на смотровых площадках и отдыхают в кафе с видом на горные хребты.