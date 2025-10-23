На Кубани запустят эксперимент по легализации гостевых домов

Одним из вопросов повестки дня сессии Законодательного собрания края (ЗСК) стала инициатива губернатора Кубани о проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов на территории края. Законопроект представил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий.

Он отметил, что документ разработан в рамках реализации соответствующего Федерального закона и устанавливает дату начала проведения эксперимента в Краснодарском крае - 1 ноября 2025 года.

По словам губернатора, сегодня в крае порядка пяти тысяч таких объектов, которые по итогам прошлого года приняли 5,5 млн отдыхающих.

«Гостевой дом должен быть внесен в реестр, соответствовать необходимым требованиям, в том числе по безопасности, платить налоги. И пусть работает. Нам важно сохранить бизнес, важна занятость населения и, конечно же, отчисления в бюджет», — акцентировал губернатор края Вениамин Кондратьев.

Комментируя принятый депутатами в окончательном чтении законопроект, председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что легализация деятельности гостевых домов - это важный шаг к приведению в цивилизованное состояние неотъемлемой составляющей нашей санаторно-курортной отрасли, выводу из тени бизнеса, лучшей защите прав потребителей, значительному снижению нагрузки на коммунальную инфраструктуру прибрежных городов и, безусловно, к увеличению налоговых поступлений в краевой и местные бюджеты.