На Кубани запустят эксперимент по легализации гостевых домов

На Кубани легализовали гостевые дома
Одним из вопросов повестки дня сессии Законодательного собрания края (ЗСК) стала инициатива губернатора Кубани о проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов на территории края. Законопроект представил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий.
Он отметил, что документ разработан в рамках реализации соответствующего Федерального закона и устанавливает дату начала проведения эксперимента в Краснодарском крае - 1 ноября 2025 года.
По словам губернатора, сегодня в крае порядка пяти тысяч таких объектов, которые по итогам прошлого года приняли 5,5 млн отдыхающих.
«Гостевой дом должен быть внесен в реестр, соответствовать необходимым требованиям, в том числе по безопасности, платить налоги. И пусть работает. Нам важно сохранить бизнес, важна занятость населения и, конечно же, отчисления в бюджет», — акцентировал губернатор края Вениамин Кондратьев.
Комментируя принятый депутатами в окончательном чтении законопроект, председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что легализация деятельности гостевых домов - это важный шаг к приведению в цивилизованное состояние неотъемлемой составляющей нашей санаторно-курортной отрасли, выводу из тени бизнеса, лучшей защите прав потребителей, значительному снижению нагрузки на коммунальную инфраструктуру прибрежных городов и, безусловно, к увеличению налоговых поступлений в краевой и местные бюджеты.
«Для Кубани, где курортная отрасль является ключевой составляющей региональной экономики, проведение эксперимента имеет особое значение. По данным министерства, множество таких объектов располагаются в индивидуальных жилых домах. А по действующему законодательству оказывать в них гостиничные услуги запрещено. Безусловно, проведение эксперимента выявит все "за" и "против" такого подхода к организации деятельности подобных средств размещения. Но очевидно, что необходимость пересмотра отношения к качеству предоставляемых миллионам туристов услуг давно назрела. И вполне логично, что одной из стартовых площадок для эксперимента была выбрана именно Кубань», — сказал Юрий Бурлачко.