Определены лучшие отели России

15 кубанских отелей вошли в топ-100 здравниц России. Краснодарский край продолжает оставаться лучшим в сфере туризма.

«Пятнадцать санаториев Краснодарского края вошли в топ-100 лучших здравниц России», – следует из итогов рейтинга.

Пятнадцать санаториев Краснодарского края вошли в топ-100 лучших здравниц России – итоги рейтинга объявили в Москве на форуме «Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности». В перечне отмечены здравницы Сочи, Анапы, Геленджика и Лабинска. В топе представлены не только морские, но и предгорные курорты, что отражает развитие в крае разностороннего активного отдыха и поддержку гостиничной отрасли.

В регионе действуют свыше 200 санаториев, до конца года планируется открыть еще один. В прошлом году их услугами воспользовались почти 2 млн человек.

