В Тобольске объявили о масштабных планах по улучшению туристической инфраструктуры

Власти Тобольска объявили о масштабных планах по улучшению туристической инфраструктуры. В ближайших планах — обновление парковок у вокзала и Кремля, улучшение освещения достопримечательностей и организация ранних завтраков в кафе для гостей города.

На встрече с экскурсоводами мэр Тобольска Петр Вагин отметил высокий уровень профессионализма гидов, но указал на проблему искажения истории. Кроме того, в планах администрации — комплексное преображение города: от решения транспортных вопросов до продвижения туристического продукта.

Ранее писали, что объем внутреннего туристического рынка Китая демонстрирует взрывной рост. За три квартала 2025 года жители страны совершили почти 5 млрд поездок, а их расходы превысили 4,8 трлн юаней. Основной вклад вносят городские жители, однако наиболее высокими темпами растет туристическая активность среди сельского населения. Кроме того, власти Египта представили обновленную стратегию развития туризма, сделав ставку на культурное наследие, экологические курорты и деловые путешествия.