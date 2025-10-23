Краснодарский край лидирует в яхтенном туризме

Спрос на яхтенный туризм в Краснодарском крае демонстрирует уверенный рост, несмотря на экологические происшествия в регионе. По данным экспертов, продажи на будущие сезоны уже опережают показатели прошлого года.

Российский яхтинг в целом показывает впечатляющую динамику роста. Более того, продажи на сезоны 2026-2027 годов уже демонстрируют увеличение.

Ранее писали, что Мьянма активно нацелилась на привлечение российских путешественников. В рамках развития сотрудничества между странами планируется запуск прямых авиарейсов. Кроме того, Крым развивает инклюзивный туризм как комплексное направление для маломобильных, детей с инвалидностью и участников СВО. Власти подчеркивают, что это не просто социальная ответственность, а необходимость создания равных условий для отдыха.