Российский город впечатлил путешественника из Южной Кореи

Турист из Южной Кореи посетил российский город и был впечатлен одной вещью — он остался в восторге от пейзажей. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Туристского информационного центра (ТИЦ) Псковской области.

Как уточнил источник, студент по имени Сокву начал путешествие по России в октябре 2025 года. Сообщается, что южнокореец сильно впечатлился архитектурой города, а также старинными фресками в одном из его монастырей.

«Хоть я мало знаю об истории [Пскова], я уверен, что в этом городе больше красивых пейзажей, чем в других городах, где я когда-либо бывал», — сказал он.

