Эксперты изучили туристические привычки россиян

Большинство россиян - 58% опрошенных - предпочитают проводить отпуск в РФ, даже несмотря на сложности с качеством дорог, мобильной связью и уровнем сервиса. Такие данные содержатся в исследовании Народного фронта, посвященном развитию внутреннего туризма (итоги есть в распоряжении ТАСС).

Эксперты изучали туристические привычки россиян, предпочтения в способах передвижения и оценку инфраструктуры. Согласно результатам, 58% респондентов выбирают отдых в России.

"Примечательно, что доля тех, кто выбирает отдых в России, больше у семей с детьми (64%), чем у семей без детей (55%)", - говорится в результатах.

Главным фактором выбора россияне назвали возможность увидеть что-то новое (51%), тогда как стоимость поездки оказалась менее значимой (35%), а развитость инфраструктуры отметили лишь 20% участников. Особое место в структуре внутреннего туризма занимает автотуризм. Среди многодетных семей регулярно путешествуют на автомобиле 34%, при среднем уровне по стране - 25%.

Среди главных проблем автотуризма россияне чаще всего отмечают плохое качество дорог - на это указали 56% участников опроса. В отдельных округах показатель выше: в Дальневосточном федеральном округе - 75%, в Приволжском - 60%, в Южном - 64%. На втором месте по значимости респонденты назвали нестабильную мобильную связь (53%), на третьем - высокие цены на услуги в пути (33%).

Жители Дальнего Востока чаще жалуются на плохую связь (61%), однако ниже оценивают уровень цен на маршрутах (28%) по сравнению с жителями Юга России (34%). Среди предложений по улучшению сервиса граждане чаще всего упоминали необходимость создания медицинских пунктов на базе заправок и придорожных кафе для оказания экстренной помощи.

По словам эксперта направления "Народный фронт. Аналитика" Дениса Полунчукова, сфера туризма в России активно развивается, но уровень сервиса остается слабым местом.

"Владельцы отелей не всегда готовы инвестировать в развитие персонала и повышение квалификации, что напрямую влияет на качество отдыха при достаточно высоких ценах", - отметил он в беседе с ТАСС.

Онлайн-опрос проводился с мая по сентябрь 2025 года и охватил более 18 тыс. человек из всех федеральных округов.