Мэр Тобольска выявил слабые места в туристической сфере города

Глава Тобольска Петр Вагин провел встречу с экскурсоводами, на которой обсудил развитие туристической инфраструктуры. Он отметил, что, несмотря на высокий уровень знаний среди гидов, выявляются случаи искажений исторических фактов на экскурсиях

«Обсудили с экскурсоводами города ключевые вопросы развития туризма. Еще раз убедился: это профессионалы, которые с любовью и глубокими знаниями рассказывают гостям о Тобольске. Однако есть и поводы для тревоги — участились случаи, когда неподготовленные экскурсоводы искажают исторические факты», — рассказал мэр в своем telegram-канале.

Кроме того, Вагин обсудил с представителями индустрии важные вопросы: улучшение ЖД вокзала, а именно расширение парковки для туристических автобусов и возможность открытия хостела. Также будут работать над улучшением внешнего вида города: обновят вид на Рентерею, улучшат освещение достопримечательностей и рассмотрят возможность расширения парковки у Кремля. Отдельное внимание уделят продвижению Тобольска в соседних регионах и работе кафе — планируется организовать ранние завтраки для туристов.